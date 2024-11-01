Europa avanza hacia una escalada que nadie parece querer detener. Y hoy os muestro cómo es realmente la guerra del siglo XXI: lo que vi en Mariúpol, las posiciones fortificadas, los cuerpos, los testimonios de soldados rusos en Pokrovsk y la realidad brutal que Occidente se niega a admitir. Mientras los gobiernos europeos hablan de movilización voluntaria y futura movilización obligatoria, la mayoría de la población no está preparada física, mental ni emocionalmente para un conflicto tan duro como el que enfrenta Rusia y Ucrania...