edición general
15 meneos
240 clics
Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear
Liu Sivaya: europeos no estáis preparados, os muestro como será la guerra real

Liu Sivaya: europeos no estáis preparados, os muestro como será la guerra real  

Europa avanza hacia una escalada que nadie parece querer detener. Y hoy os muestro cómo es realmente la guerra del siglo XXI: lo que vi en Mariúpol, las posiciones fortificadas, los cuerpos, los testimonios de soldados rusos en Pokrovsk y la realidad brutal que Occidente se niega a admitir. Mientras los gobiernos europeos hablan de movilización voluntaria y futura movilización obligatoria, la mayoría de la población no está preparada física, mental ni emocionalmente para un conflicto tan duro como el que enfrenta Rusia y Ucrania...

| etiquetas: liu sivaya , corresponsal de guerra , ucrania , rusia
12 3 18 K 15 actualidad
34 comentarios
12 3 18 K 15 actualidad
Comentarios destacados:          
Olarcos #6 Olarcos
Rusia no puede mantener una guerra abierta con Europa sin usar sus armas nucleares y aún así, sin sufrir daños catastróficos. Además ¿Para qué? ¿Qué obtendría?
China no tiene interés en mantener guerras abiertas y menos al otro lado del mundo, con sus socios comerciales y con sus clientes. ¿En qué le benificiaría?

Esta escalada absurda no la entiendo. Está claro que es porque los productores de armas (EEUU) quieren enriquecerse aumentando el miedo de la población.
11 K 105
Dragstat #11 Dragstat
#6 "Esta escalada absurda no la entiendo"

Imperialismo puro y duro, mayormente por culpa de Estados Unidos y Rusia, que no pueden quedarse quietos y en Paz, no hacen más que buscar la confrontación. Que tengan dirigentes carcamales con la mente puesta en los años 60 en lugar de en la actualidad no ayuda.
4 K 54
#18 elyari
#11 Permitame que le corrija "no puede quedar quieto y en Paz", singular amigo. Mire usted cuantas bases militares ha creado, cuantos países se han unido a la OTAN (sin contar los 2 últimos), cúantas guerras ha empezado, alentado y/o aprovisionado uno y el otro en los últimos 30 años.
2 K 23
antesdarle #22 antesdarle
#18 no hay otro gran país europeo que esté involucrado en una guerra “convencional” como agresor contra otro país europeo, salvo Rusia contra Ucrania. así que no dice ninguna mentira. Ni Rusia ni EEUU se pueden estar quietos ni un momento. El mundo sería un lugar mucho mejor si estos dos imperios desaparecieran de una vez. Los europeos solo queremos vivir en paz.
4 K 48
Pertinax #2 Pertinax *
Bonita miniatura. Lo cierto es que los rusos mueren antes que los europeos. Mucho antes que vosotros los rusos de hecho. Por lo que sea.
9 K 84
alcama #3 alcama
#2 Y además cierta
2 K 24
ElenaCoures1 #20 ElenaCoures1
#2 Es bastante raro con todos los millones que invierte Putler en sanidad y sistemas públicos
1 K 18
Findeton #8 Findeton
Spam de Putin.
6 K 48
#7 Dargp
Sin entrar en el lenguaje belicista. Está lameculos de Putin y Ayuser por defecto parece olvidarse de la carnicería que está siendo para los soldados rusos ucrania.
6 K 46
#29 Xidaug
#7 por dios que le encaminéis a Ayuso a lis judíos ok… pero también a Putin ?
0 K 6
#16 pozz
Esta neonazi es una empleada del Kremlin que sirve a los intereses imperialistas de sus jefes... No es ella la que amenaza, es su pais de mierda!
6 K 43
Don_Pixote #14 Don_Pixote
Que daño hacen las drogas
4 K 26
aPedirAlMetro #26 aPedirAlMetro *
#14 Tu lo sabes mejor que nadie... pero ahi sigues, cada dia metiendote caña
0 K 10
Mltfrtk #30 Mltfrtk
Propaganda belicista para subnormales. Bulo.
1 K 23
ElenaCoures1 #23 ElenaCoures1
No sé qué pretende esta chiflada
La campaña del hamster fue una de las más ridículas de la historia
Y por mucho que en Menéame haya algunos imbéciles que se traguen la propaganda, tampoco son nadie para conseguir nada xD
4 K 21
Torrezzno #4 Torrezzno *
La guerra real en su caso deben ser las drogas. Madre mía que pinta  media
0 K 19
azathothruna #5 azathothruna
#4 Yo apoyo que los chinos vendan o regalen drogas a los europedos.
Seria bonito karma por las guerras del opio
1 K 25
#12 ldoes
#5 Siempre es de agradecer más proletarios enganchados a la droga :hug:
0 K 7
JuanCarVen #15 JuanCarVen
#5 Ya acusan a China de proporcionar los precursores para el fentanilo a los cárteres mexicanos.
1 K 26
azathothruna #1 azathothruna
Seria una caga de risa que haya un guernica 2.0
Y solo porque los europedos pierdan a lo grande.
0 K 18
ElenaCoures1 #19 ElenaCoures1
#1 ¿Aun cabreado porque un europeo te quitó la novia?
Siempre estás igual xD xD xD xD
0 K 7
#28 Xidaug
#1 quién era tu tatatarabuela y qué le hizo tu tatatatarabuelo… amigo date cuenta!
0 K 6
antesdarle #13 antesdarle
Por supuesto que vamos a morir todos, y tú también y toda la gente que conoces. Tampoco hay que ser un lince para llegar a semejante conclusión.
0 K 9
#34 dakota
No he visto el video, no tengo ganas de tener pesadillas, pero creía que la Liu ya la había palmado, esa tia había empeorado físicamente hace tiempo, no la veía por twitter ni por ningún lado
0 K 9
#27 Cincocuatrotres
Los wokes no van a la guerra, es muy difícil convencer a un woke para ir a pelear por su país.
0 K 8
Foxdie #9 Foxdie *
Y dale con la propaganda de guerra, quieren meter en una guerra con rusia a europa central para satisfacer la industria militar.
0 K 7
#17 pozz
#9 En Rusia tienen claro que estan en guerra contra Europa....dicen claramente que despues de Ucrania van a ir a por mas paises. Esta recibio la orden de sus jefes de hacer este video de mierda para amenazar a Europa.... te veo demasiado perdido negando la cruda y dura realidad que se presenta.
7 K 42
Foxdie #21 Foxdie
#17 Sí, bueno, pero me preocupa 0.
Rusia tiene una población en decrecimiento y desgastada por la guerra, con una economía anticuada y lo único que tiene son recursos naturales, que no es poco, pero dada la evolución demográfica que tiene no es viable orientarse a la guerra.

Además, han perdido su parque blindado y tienen menos capacidad para hacer nuevos, cómo va rusia a enfrentarse a la UE que 5 veces más población y después de las bajas que han tenido en ucrania que, encima, maquillan.
Rusía dirá lo que quiera, pero si te crees la propaganda del kremlin de que pueden invadir europa si quieren el que está algo perdido con el tema eres tú. Ni tomar Polonia podrían.
2 K 30
#24 pozz
#21 No hace falta ser una potencia para ejercer el terrorismo, mira el ISIS.... Ademas, me alegra que no te preocupe que la practica totalidad de grupos neonazis y fascistas en occidente esten financiados por el Kremlin, y mas aun viendo como se proyecta su crecimiento para los proximos años. :palm:

Bien, han perdido su capacidad militar al uso, pero van a dedicar inmensos esfuerzos para mal meter todo lo que puedan, para hacer la guerra sucia...... y a ti te da igual :palm: :palm: :palm:…   » ver todo el comentario
1 K 18
aPedirAlMetro #25 aPedirAlMetro
#17 "dicen claramente que despues de Ucrania van a ir a por mas paises"
BULO
3 K 22
#32 dakota
#25 los polacos no parecen creer que sea un bulo viendo el pedazo rearme que están haciendo
ya han sufrido en sus carnes la confianza que dan los rusos con su palabra
Tampoco sus vecinos se fían de ello, tanto que Finlandia y Noruega se han metido en la OTAN
si ellos no se fían, es que de bulo debe tener poco
0 K 9
KLKManin #31 KLKManin
Si Putin dice que no va a atacar los paises bálticos habrá que creerle. Ha demostrado que es un hombre de palabra.
0 K 7
Xuanin71 #33 Xuanin71
#31 igualito que el del bigotillo.
Solo libero este país . Luego nada más palabrita de niño nazi
0 K 6
nosomosnaiderl #10 nosomosnaiderl
Solo cuando viniesen del espacio a amenazarnos tal vez nos uniriamos y actuasemos más unidos. Ronald Reagan
0 K 6

menéame