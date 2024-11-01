edición general
Limpiadora guatemalteca tiroteada en Indiana cuando por error intentó entrar en otra vivienda

Tras equivocarse de dirección, una limpiadora guatemalteca, que intentaba acceder a una casa, recibió un disparo en la cabeza y murió.

Un_señor_de_Cuenca
Hasta los cojones ya de noticias de estos salvajes matando gente por las buenas.
Por cierto que la noticia es impersonal, parece que la bala salió de la nada. No menciona nada del hijoputa que disparó, ni en qué circunstancias lo hizo. Y esta no es la primera vez que pasa, hace un tiempo a un adolescente negro que iba de visita a casa de un amigo lo achicharraron a tiros por lo mismo, porque llamó a la puerta equivocada.
Vaya basura de país en que equivocarte de dirección te puede costar la vida.
RoterHahn
Otro caso de tiroteo mortal aislado.

El capitán John Jurkash, portavoz de la policía local, señaló que los hechos no respaldan la hipótesis de una entrada ilegal y que el caso parece ser un hecho aislado.
Un_señor_de_Cuenca
#3 El caso aislado del día.
laruladelnorte
Dispara primero y pregunta después... :-/
Aguarrás
País de mierda.
Battlestar
Entre no poder disparar a los intrusos hasta que no te hayan clavado un cuchillo un poquito como en españa y dispararles a primera como usa vista debe de existir algún punto medio. :shit:
