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El libro que 'demuestra a Dios': ¿Fraude o revolución?

El libro que 'demuestra a Dios': ¿Fraude o revolución?

Hoy empezamos una serie de DOS vídeos donde vamos a diseccionar uno de esos libros que parece estar en todas partes: 'Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios'.

| etiquetas: gata , schröddinger , ateismo , dios
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20 comentarios
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EldelaPepi #5 EldelaPepi
Hay gata, hay meneo.
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ostiayajoder #7 ostiayajoder
#5 el video a mi me ha gustado, sinceramente.

Espero q haya segunda parte.
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EldelaPepi #17 EldelaPepi
#7
Lo acabo de ver.
Me gusta este canal.
Me encanta el estilo que tiene de desmontar a farsantes
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Bonzaitrax #19 Bonzaitrax
#7 El vídeo es muy bueno. Sin palabras altisonantes, ni insultos, le da hasta en velo del paladar.
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calde #11 calde
Fraude.

Con la religión nunca hay duda, siempre es un fraude, tengámoslo claro, por favor.
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ostiayajoder #13 ostiayajoder
#11 Hay gente a la q le gusta discutir, pero... basicamente....
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ombresaco #16 ombresaco
Parece que son las vias de santo tomas, pero actualizadas y más largas
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Bonzaitrax #18 Bonzaitrax
¡¡Joder!! con lo tranquilo que estaba yo y viene este capullo a descubrirme :troll:
Magufo de manual, ninguna de sus "evidencias científicas", sigue el método científico.
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ostiayajoder #1 ostiayajoder
@admin: me corriges el titular? Dios, no Fios xD. Puto movil y puta presvicia.
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Spirito #6 Spirito
#1 ¿Qué presbicia ni que presbicia, si acabas de salir de párvulos? ¬¬
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EldelaPepi #8 EldelaPepi
#1

"Presbicia" siempre me ha parecido un nombre cojonudo para un grupo metal. :-)
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estemenda #9 estemenda
#8 Mola más Alzheimer.
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u_1cualquiera #10 u_1cualquiera *
#9 Cataratas

Soy tan crío a mis 53 que un óptico español (en Reino Unido) me dijo que tenía preocupa de cataratas y me dio la risa y le conté el chiste
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ostiayajoder #14 ostiayajoder *
#10 mis dieses.

Me da miedo preguntarlo pero... cual es el chiste?
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#15 Mengüi *
#8 Salve - PRESBICIA: Un Tributo a LPR share.google/WedD2GXPFjOeBNnma
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#12 diablos_maiq
#1 lo tuyo es presvicio
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Pontecorvo #20 Pontecorvo
Lo que quitado cuando dijo que el nazismo se apoyaba en la figura y obra de un judío (Cristianismo).
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#2 oscarcr80
Quién es Fios?
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ostiayajoder #3 ostiayajoder *
#2 un error tipografico.
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satchafunkilus #4 satchafunkilus
#2 El de El caseríos
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menéame