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El libro que 'demuestra a Dios': ¿Fraude o revolución?
Hoy empezamos una serie de DOS vídeos donde vamos a diseccionar uno de esos libros que parece estar en todas partes: 'Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios'.
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etiquetas
:
gata
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schröddinger
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ateismo
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dios
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relacionadas
#5
EldelaPepi
Hay gata, hay meneo.
2
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35
#7
ostiayajoder
#5
el video a mi me ha gustado, sinceramente.
Espero q haya segunda parte.
2
K
27
#17
EldelaPepi
#7
Lo acabo de ver.
Me gusta este canal.
Me encanta el estilo que tiene de desmontar a farsantes
0
K
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#19
Bonzaitrax
#7
El vídeo es muy bueno. Sin palabras altisonantes, ni insultos, le da hasta en velo del paladar.
0
K
9
#11
calde
Fraude.
Con la religión nunca hay duda, siempre es un fraude, tengámoslo claro, por favor.
1
K
28
#13
ostiayajoder
#11
Hay gente a la q le gusta discutir, pero... basicamente....
1
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#16
ombresaco
Parece que son las vias de santo tomas, pero actualizadas y más largas
0
K
11
#18
Bonzaitrax
¡¡Joder!! con lo tranquilo que estaba yo y viene este capullo a descubrirme
Magufo de manual, ninguna de sus "evidencias científicas", sigue el método científico.
0
K
9
#1
ostiayajoder
@admin
: me corriges el titular? Dios, no Fios
. Puto movil y puta presvicia.
0
K
9
#6
Spirito
#1
¿Qué presbicia ni que presbicia, si acabas de salir de párvulos?
0
K
9
#8
EldelaPepi
#1
"Presbicia" siempre me ha parecido un nombre cojonudo para un grupo metal.
1
K
21
#9
estemenda
#8
Mola más Alzheimer.
1
K
21
#10
u_1cualquiera
*
#9
Cataratas
Soy tan crío a mis 53 que un óptico español (en Reino Unido) me dijo que tenía preocupa de cataratas y me dio la risa y le conté el chiste
1
K
21
#14
ostiayajoder
*
#10
mis dieses.
Me da miedo preguntarlo pero... cual es el chiste?
0
K
9
#15
Mengüi
*
#8
Salve - PRESBICIA: Un Tributo a LPR
share.google/WedD2GXPFjOeBNnma
1
K
18
#12
diablos_maiq
#1
lo tuyo es presvicio
1
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19
#20
Pontecorvo
Lo que quitado cuando dijo que el nazismo se apoyaba en la figura y obra de un judío (Cristianismo).
0
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8
#2
oscarcr80
Quién es Fios?
0
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8
#3
ostiayajoder
*
#2
un error tipografico.
0
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#4
satchafunkilus
#2
El de El caseríos
0
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20
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menéame
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Espero q haya segunda parte.
Lo acabo de ver.
Me gusta este canal.
Me encanta el estilo que tiene de desmontar a farsantes
Con la religión nunca hay duda, siempre es un fraude, tengámoslo claro, por favor.
Magufo de manual, ninguna de sus "evidencias científicas", sigue el método científico.
"Presbicia" siempre me ha parecido un nombre cojonudo para un grupo metal.
Soy tan crío a mis 53 que un óptico español (en Reino Unido) me dijo que tenía preocupa de cataratas y me dio la risa y le conté el chiste
Me da miedo preguntarlo pero... cual es el chiste?