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El Líbano acusa a Israel de crimen de guerra tras la muerte de una periodista en un ataque con drones (EN)

El Líbano acusa a Israel de crimen de guerra tras la muerte de una periodista en un ataque con drones (EN)

Amal Khalil, de 43 años, periodista del periódico libanés Al-Akhbar, se desangró hasta morir en las ruinas de un edificio que fue alcanzado por un ataque con aviones no tripulados israelíes después de que los disparos de las fuerzas israelíes impidieran que los equipos de ambulancia llegaran hasta ella "durante casi cuatro horas", según el Sindicato de Periodistas.

| etiquetas: sionismo , israel , genocidio , líbano , khalil , periodistas
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6 comentarios
22 5 0 K 258 actualidad
#4 guuilesmiz
La dejaron malherida en su vivienda, atacando repetidamente a los servicios de emergencias que acudían a asistirla.
Si esto no es igual que las peores escenas de crímenes fascisrtas de la historia...
5 K 75
#1 guuilesmiz
Hay que acabar con esos hijos de la grandísima puta
3 K 51
tul #5 tul
#1 espero que te refieras a los genocidas sionazis y no a los periodistas
0 K 13
#2 Sacapuntas
"Crimin di guirri, crimin di guirri", siguen burlándose los sionistas.
0 K 12
#6 pirat
Está en nuestra mano parar esta barbarie,
con dejar de consumir porquería yanki innecesaria,
rápido se les pasaba la tontería a los asesionaziyankis.
Mientras no, seguimos financiando el régimen terrorista yonki que también nos va a joder la vida.
0 K 9

menéame