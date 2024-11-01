El Líbano acusa a Israel de crimen de guerra tras la muerte de una periodista en un ataque con drones (EN)

Amal Khalil, de 43 años, periodista del periódico libanés Al-Akhbar, se desangró hasta morir en las ruinas de un edificio que fue alcanzado por un ataque con aviones no tripulados israelíes después de que los disparos de las fuerzas israelíes impidieran que los equipos de ambulancia llegaran hasta ella "durante casi cuatro horas", según el Sindicato de Periodistas.