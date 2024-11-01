·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9481
clics
Poco me parece para tremenda gilipollez
8716
clics
Cuando el karma mata la comunidad
4374
clics
Un mural de un pueblo valenciano, seleccionado como uno de los mejores de todo el planeta
3661
clics
El autor de 'Juego de Tronos' pidió a ChatGPT que escribiese un libro de esa saga. El juez da luz verde al caso tras ver el resultado
2823
clics
¿Y si los demócratas acertaron? (Roger Senserrich)
más votadas
248
La socialista Katie Wilson gana la alcaldía de Seattle en un giro a la izquierda ante el demócrata Bruce Harrell, que buscaba la reelección
426
Un hotel 'en guerra', ocho inmuebles ocultos y una piscina ilegal: la mochila del “empresario” Pérez Llorca que busca suceder a Mazón
547
Palestina denuncia robo de órganos en cuerpos devueltos por Israel
247
Peter Thiel: el gurú de Silicon Valley que sueña con abolir la democracia
394
LibreOffice arremete contra Microsoft Office y su formato propietario porque los documentos digitales deberían ser accesibles durante «generaciones»
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
12
meneos
63
clics
La leyenda del hard-rock David Coverdale se retira de la música
El icónico cantante de Deep Purple a mediados de los setenta y fundador de Whitesnake se rinde ante sus problemas de salud.
|
etiquetas
:
david coverdale
,
rock
,
música
,
whitesnake
,
deep purple
10
2
0
K
154
cultura
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
10
2
0
K
154
cultura
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
u_1cualquiera
Vamos allá
0
K
12
#2
Otrebla8002
"I was born under a wild sign...."
0
K
11
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente