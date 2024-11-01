edición general
La leyenda del hard-rock David Coverdale se retira de la música

El icónico cantante de Deep Purple a mediados de los setenta y fundador de Whitesnake se rinde ante sus problemas de salud.

david coverdale , rock , música , whitesnake , deep purple
2 comentarios
Vamos allá
"I was born under a wild sign...."
