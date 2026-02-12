edición general
La ley de multirreincidencia sale adelante con los votos de PSOE, PP y Junts para endurecer el castigo a pequeños hurtos

Justamente, la reforma penal de la multirreincidencia, que busca aumentar el castigo de los pequeños hurtos, ha dividido al Gobierno y a parte de los partidos que le sustentan. Sumar siempre se ha mostrado muy crítico, también EH Bildu, Podemos y el BNG, porque argumentan que la medida es "populista" y que compra el relato de la extrema derecha. Esquerra, finalmente, se ha abstenido a cambio de un pacto con el PSOE; la misma posición ha adoptado Coalición Canaria.

#2 Mesopotámico
"Sumar siempre se ha mostrado muy crítico, también EH Bildu, Podemos y el BNG, porque argumentan que la medida es "populista" y que compra el relato de la extrema derecha." Pero son gilipollas?
#4 Tensk
#2 ¿Es necesario responder?
#6 Tensk
Es que es de cajón que la reincidencia, más aún la "multirreincidencia", tiene que ser penalizada de alguna manera.
DORO.C #1 DORO.C
Buena noticia.
#7 VFR
Cada día me sorprende la izquierda de mnm. Aun nadie ha dicho nada sobre toda la derecha votando unida?
ElRespeto #3 ElRespeto
Soy de izquierdas y me parece bien.
#8 Selection
Es una barbaridad inconcebible que la izquierda vote en contra.

Insisten en ser invotables.
