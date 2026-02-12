La ley de multirreincidencia sale adelante con los votos de PSOE, PP y Junts para endurecer el castigo a pequeños hurtos

Justamente, la reforma penal de la multirreincidencia, que busca aumentar el castigo de los pequeños hurtos, ha dividido al Gobierno y a parte de los partidos que le sustentan. Sumar siempre se ha mostrado muy crítico, también EH Bildu, Podemos y el BNG, porque argumentan que la medida es "populista" y que compra el relato de la extrema derecha. Esquerra, finalmente, se ha abstenido a cambio de un pacto con el PSOE; la misma posición ha adoptado Coalición Canaria.