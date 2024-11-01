edición general
7 meneos
23 clics
Leer muchos libros no te hace más inteligente

Leer muchos libros no te hace más inteligente  

España alcanza cifras elevadas de lectura (eso dicen): casi el 70% de la población mayor de 14 años lee libros y los jóvenes superan el 76%. El discurso institucional celebra el dato como sinónimo de libertad, espíritu crítico y madurez democrática. Pero ¿leer más significa pensar mejor? En este vídeo analizamos los datos del Barómetro de Hábitos de Lectura de 2026 y cuestionamos el salto retórico que convierte la cantidad en virtud cívica. ¿Qué se lee? ¿Con qué profundidad? ¿Sirve cualquier libro para formar ciudadanos libres?

| etiquetas: inteligencia , lectura , narcisismo , humanismo
6 1 1 K 71 actualidad
8 comentarios
6 1 1 K 71 actualidad
ingenierodepalillos #1 ingenierodepalillos
Es lo que tiene leer a Juan del Val o a Belén Esteban.
3 K 34
#2 DatosOMientes
Sara Santaolalla ha respirado tranquila.
1 K 25
vicvic #4 vicvic *
A mi parecer esas conclusiones son erróneas, para empezár para cada person el espíritu crítico puede no significar lo mismo y, después, leer un cómic, un libro de económia o una novela no tienen nada que ver con esas capacidades, igual que tampoco tienen nada que ver un libro sobre igualdad feminismo de los que te recomendaría Irene Montero y su cuadrilla . :troll:

Dicho esto, los datos, si son ciertos, son buenos ya que leer es un hábito excelente que hace que dejes las pantallas y te focalices en una tarea constructiva para el cerebro, pero por motivos distintos a los que enumera el gobierno.
0 K 12
Veelicus #5 Veelicus
Leer no te hace inteligente, pero depende de lo que leas si te hace gilipollas, pero si lees libros interesantes te van a abrir la mente y darte cuenta de cosas que sino los hubieras leido nunca habrias pensando en ellas
0 K 11
#3 Otrebla8002
Leer solo el marca y el mundo deportivo, te hace todavía más estúpido.
0 K 10
Nómada_sedentario #8 Nómada_sedentario
No se debe confundir sabiduría con inteligencia. Leer de manera sistemática y abarcando diversidad de materias o tipologías (ensayo, novela, prensa, poesía) te aportará sabiduría, pero para ganar inteligencia (la cual es en gran medida innata), ni sirve sólo la lectura ni sirve cualquier lectura.
0 K 10
#6 pirat
También he conocido a mucho gillipollas muy "viajado", sobre todo pijos.
0 K 9
#7 angar300
No es cuestión de leer, es cuestión de discernir y seleccionar. Y no pontificar, que siempre caemos en crear clasificaciones y vemos un sólo blanco, cuando los esquimales tienen mas de 30 blancos diferentes. Hasta leyendo el Hola, aprendes.
0 K 7

menéame