Leer muchos libros no te hace más inteligente  

España alcanza cifras elevadas de lectura (eso dicen): casi el 70% de la población mayor de 14 años lee libros y los jóvenes superan el 76%. El discurso institucional celebra el dato como sinónimo de libertad, espíritu crítico y madurez democrática. Pero ¿leer más significa pensar mejor? En este vídeo analizamos los datos del Barómetro de Hábitos de Lectura de 2026 y cuestionamos el salto retórico que convierte la cantidad en virtud cívica. ¿Qué se lee? ¿Con qué profundidad? ¿Sirve cualquier libro para formar ciudadanos libres?