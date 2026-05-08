laSexta tiene un problema y ni Marc Giró ni Aimar Bretos pueden solucionarlo

Lo habitual, hasta hace unos meses, era que laSexta, cuya línea editorial continúa a la izquierda, fuera más vista que Cuatro, cuyos principales contenidos han virado hacia la derecha. Sin embargo, Cuatro ganó in extremis a laSexta en abril. Y en lo que llevamos de mayo, Cuatro aventaja a laSexta. Con Horizonte de Iker Jiménez superando a El Intermedio de Wyoming, Marc Giró y Aimar Bretos eran las dos balas de lasexta para frenar su caída en audiencias pero no han conseguido solucionarlo y han rendido por debajo de la media diaria de la cadena
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Como no estoy dispuesto a financiar al régimen terrorista yanki, me apaño con el streaming de tv3 que no exige registro y que incluso los directos no me ponen de mala hostia... hasta la publicidad me parece menor y menos ofensiva, no me revuelve el estómago.
Hace años, nos pusieron una multa de casi un millón de euros a la asociación Acció Cultural del País Valencià por el grave atentado de montar una red de repetidores para poder ver la tv3 en nuestra lengua, en vez del vomitivo puto canal nou castellanizador.
Ahora, con todo el espectro de canales digitales yankis y religiosos rellenos de obesos, granos, reformas guiris,,, seguimos teniendo que recurrir a la contaminante descarga directa para poder ver algo de tu tierra y en tu lengua...
Luego que si españolidad y vertebración del territorio...
se fomenta el acomplejamiento.