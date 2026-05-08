laSexta tiene un problema y ni Marc Giró ni Aimar Bretos pueden solucionarlo

Lo habitual, hasta hace unos meses, era que laSexta, cuya línea editorial continúa a la izquierda, fuera más vista que Cuatro, cuyos principales contenidos han virado hacia la derecha. Sin embargo, Cuatro ganó in extremis a laSexta en abril. Y en lo que llevamos de mayo, Cuatro aventaja a laSexta. Con Horizonte de Iker Jiménez superando a El Intermedio de Wyoming, Marc Giró y Aimar Bretos eran las dos balas de lasexta para frenar su caída en audiencias pero no han conseguido solucionarlo y han rendido por debajo de la media diaria de la cadena