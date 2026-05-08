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laSexta tiene un problema y ni Marc Giró ni Aimar Bretos pueden solucionarlo

laSexta tiene un problema y ni Marc Giró ni Aimar Bretos pueden solucionarlo

Lo habitual, hasta hace unos meses, era que laSexta, cuya línea editorial continúa a la izquierda, fuera más vista que Cuatro, cuyos principales contenidos han virado hacia la derecha. Sin embargo, Cuatro ganó in extremis a laSexta en abril. Y en lo que llevamos de mayo, Cuatro aventaja a laSexta. Con Horizonte de Iker Jiménez superando a El Intermedio de Wyoming, Marc Giró y Aimar Bretos eran las dos balas de lasexta para frenar su caída en audiencias pero no han conseguido solucionarlo y han rendido por debajo de la media diaria de la cadena

| etiquetas: lasexta , atresmedia , cuatro , mediaset , marc giró , aimar bretos , audiencia
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17 comentarios
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Comentarios destacados:      
Veelicus #3 Veelicus
La Sexta de izquierdas??? vamos, no me jodas!, si alguien tiene dudas de lo que digo que ponga a Ferreras, y luego que me cuente
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mmlv #8 mmlv
#3 Tan de izquierdas que pertenece al Grupo Planeta, brazo mediático de la Mafia pepera xD xD xD
5 K 89
Tx4 #9 Tx4
#3 A eso venía. Es burdo, pero parece que aún hay quien se lo cree.
4 K 54
manbobi #10 manbobi
#3 #9 "Es burdo pero vamos con ello, más periodismo!"
2 K 28
#15 Tronchador. *
#3 Hoy en día Cualquier cosa que no sea querer fusilar a 20 millones de españoles es ser de izquierdas.
2 K 31
#2 poxemita
Hay un número finito de espectadores fuertemente polarizados de izquierdas, y TVE lo está haciendo muy bien.
2 K 38
Sacronte #5 Sacronte
#2 Estoy seguro que en TVE se tiran todo el dia hablando de Kropotkin y la revolución del 17 xD xD
5 K 78
eltoloco #6 eltoloco
#2 ¿Ahora a no querer tragar basura de A3mierda y Mierdaset se le llama estar polarizado? :palm:
2 K 36
#12 lawerka
#6 Solo cuando te encanta la basura de RTVE y eldiario.es
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#13 pirat
#6 atresmierdaseca
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#7 Eukherio
#2 Realmente no. Hay mucho margen para ganar espectadores porque ya nadie ve la tele, pero seguimos teniéndolas en casa. El tema es que es jodido convencer a la gente de que cambien de hábitos y las enciendan para ver X programa, por eso hoy en día prácticamente solo se ven subidas de espectadores con el fútbol.
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CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
no creo, si aqui se decia que.....pero no culpo a la secta ni sus trabajadores, bueno si, de hacer caso a los perfiles posturetas que van diciendo tal para quedar bien y luego a la hora de la verdad enganchados al hormiguero porque no tienen agallas de quitarle el mando a distancia a su pareja
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#11 DenisseJoel
¿La gente de izquierdas aún ve la tele? Así nos va.
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pitercio #4 pitercio *
Cuando sabes que cualquier cosa en la que ponga la zarpa la sexta lo va a convertir burdamente en mierda. Son como el Rey Mierdas.
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#14 pirat
A mí ya me expulsaron disuadido.
Como no estoy dispuesto a financiar al régimen terrorista yanki, me apaño con el streaming de tv3 que no exige registro y que incluso los directos no me ponen de mala hostia... hasta la publicidad me parece menor y menos ofensiva, no me revuelve el estómago.
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#17 pirat
#14
Hace años, nos pusieron una multa de casi un millón de euros a la asociación Acció Cultural del País Valencià por el grave atentado de montar una red de repetidores para poder ver la tv3 en nuestra lengua, en vez del vomitivo puto canal nou castellanizador.
Ahora, con todo el espectro de canales digitales yankis y religiosos rellenos de obesos, granos, reformas guiris,,, seguimos teniendo que recurrir a la contaminante descarga directa para poder ver algo de tu tierra y en tu lengua...
Luego que si españolidad y vertebración del territorio...
se fomenta el acomplejamiento.
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#16 Archaic_Abattoir
Ojalá se reviente esa puta fábrica de votantes del PP.
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menéame