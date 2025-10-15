edición general
Lanzan un canal que transmite en vivo la Tierra desde el espacio, las 24 horas

Lanzan un canal que transmite en vivo la Tierra desde el espacio, las 24 horas

El proyecto Space Live emite imágenes en tiempo real desde la Estación Espacial Internacional con cámaras 4K, datos geográficos automáticos y música ambiental, disponible todo el día. Space Live no funciona como un programa tradicional con episodios o segmentos. El canal ofrece una emisión continua y da acceso, sin cortes, a tres perspectivas distintas: la zona de acoplamiento de la EEI, un plano horizontal que incluye amaneceres y tormentas, y una cámara dirigida hacia la superficie terrestre. un rastreador indica la posición exacta de la EEI

#1 El_dinero_no_es_de_nadie
Los terraplanistas así podrán localizar el borde de la tierra y descubrir por qué no se cae nadie :troll:
#3 exeware
#1 casualidad que ahora que se pueden generar videos con ia empiece este canal?... :tinfoil:
Spirito #7 Spirito
#3 xD xD xD

Buenoooo, #1 ya tienen excusa. xD
johel #5 johel *
#1 Joer mira que esta claro el tema; la gente no se cae por el borde porque hay una cuerda con campanitas, un troll encargado de mantenerla viene y te mete una ostia si consigues superar los glaciares que se forman al perder el agua la temperatura segun se acerca al vacio. Lo sabe todo el mundo, que me lo ha dicho mi gato ;)
mente_en_desarrollo #10 mente_en_desarrollo
#5 Iba a decir que porque hay quitamiedos, pero me gusta más tu teoría.
johel #11 johel
#10 Se disuade provocando miedo, no quitandolo ;)
Rokadas98 #12 Rokadas98
#1 cuando les digan a los terraplanistas que la tierra no es plana la tierra es hueca donde habitan los Anunnakis donde salen todas las noches a hurtadillas con sus platillos volantes. :troll:
Gry #9 Gry
La NASA emite en directo desde la ISS desde hace años:
www.youtube.com/live/yf5cEJULZXk
Veelicus #4 Veelicus
ya existia un canal asi y no hay que registrarse.
www.youtube.com/watch?v=xRPjKQtRXR8
#6 soberao *
#4 Lo de la "música de ambiente" que ponen en estas emisiones es lo peor, se le podría llamar música de encefalograma plano, sin emoción, o música equidistante, que ni gusta ni deja de gustar, que aunque suena parece que no está.
Menos mal que se puede quitar el volumen. Parece que los que manejan estos canales no aguantan el silencio.
#8 eqas
#4 #6 en realidad el canal original sin musica ni publicidad es éste:

www.youtube.com/watch?v=yf5cEJULZXk
Furiano.46 #2 Furiano.46
El gran hermano definitivo :roll:
