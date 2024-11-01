Lamento decirlo, pero el colapso ya se ha iniciado ... y la fase final será muy rápida

Al principio, solo algunos actores, conocedores de los movimientos entre bambalinas, son conscientes de lo que significa el final del sistema y corren a cubrirse con la compra de activos sólidos, frente a una devaluación del dinero. La compra de oro es el reflejo de este movimiento, pero también la subida de otros activos como las bolsas, el sector inmobiliario, las criptomonedas, y por último, las materias primas.