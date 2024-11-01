edición general
Lamento decirlo, pero el colapso ya se ha iniciado ... y la fase final será muy rápida

Al principio, solo algunos actores, conocedores de los movimientos entre bambalinas, son conscientes de lo que significa el final del sistema y corren a cubrirse con la compra de activos sólidos, frente a una devaluación del dinero. La compra de oro es el reflejo de este movimiento, pero también la subida de otros activos como las bolsas, el sector inmobiliario, las criptomonedas, y por último, las materias primas.

No sé en que momento, todo el mundo pensó que se podía emitir dinero gratis de la nada y que esa situación podía durar eternamente, pero cuando todo colapse, seguro que nos preguntaremos como pudimos caer en semejante engaño (durante tantos años).


Que se lo digan a Garzón y los testigos de la teoría monetaria moderna. El resto lo sabían y saben pero prefieren el patadón hacia delante y que el que venga detrás se coma el marrón
El sistema se reduce a conseguir que la gente se levante por la mañana ,cumpla con su trabajo,no altere en exceso el orden público y,sobre todo que pague puntualmente las deudas e impuestos.Eso garantiza la existencia y funcionamiento del Estado y las relaciones entre estos.

Mientras todo eso se dé,seguirá habiendo deudas, devaluaciones,defaults ,y toda la mandangada económica que te mantiene pobre y dócil.
Fuente: futuro ciencia ficción y matrix
#5 Por eso no me he referido al crecimiento infinito sino a la apariencia de crecimiento infinito.
Cuanto más se aprende del sistema más realista se ve que pueda colapsar todo. Y es que el sistema requiere de confianza para funcionar y la confianza se puede perder de forma repentina, y puede ser por una razón de peso o puede ser por una razón inventada, inexistente, pero en ambos casos si se pierde la confianza el colapso puede ser inevitable.

Yo entiendo que quienes más saben del sistema más intenten protegerse con activos como los que cita la entradilla, es algo racional.

#2 Que no se puede crecer indefinidamente es bastante intuitivo
