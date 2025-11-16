edición general
El lado oscuro y la mala praxis de los VTC: accidentes sin indemnizar, trampas para pasar la ITV y jornadas laborales interminables

La cuantía de siniestros del año pasado batió récord en los VTC (904), frente a los 704 de los taxistas. Sin embargo, según afirma, “para pasar la ITV les quitan la matrícula azul y les ponen una blanca. Así la pasan como turismo y no como VTC y se ahorran una pasta en seguros”, asegura Nacho Castillo. Según su testimonio, que apoya en imágenes y vídeos que comparte con Infobae España, este cambio temporal de matrícula permitiría que los coches fueran evaluados como vehículos particulares, evitando así controles más estrictos.

12h al dia ( 8 efectivas) x6 a la semana pagando el SMI.
Ni loco me meto a conductor de VTC
timeout #1 timeout
Mira como en el taxi
