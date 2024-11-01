·
19
meneos
172
clics
Kristi Noem, de presumir de haber matado a su perra a justificar desde la Casa Blanca los asesinatos de ICE
Además de su fijación con deportar migrantes, Kristi Noem comparte con Trump otro rasgo: el gusto por las cámaras.
|
etiquetas
:
kristi noem
,
perra
,
matado
,
seguridad nacional
,
estados unidos
,
trump
actualidad
actualidad
#1
Verdaderofalso
Espera ahora la gente se da cuenta que igual fue mala idea votar por Trump?
5
K
100
#4
Ka1900
#1
Pues espera que la gente vote aquí a vox.....los que sabemos lo que nos espera estaremos preparados, pero los descerebrados que piensan que es una buena opción se van a cagar vivos.
2
K
32
#6
MiguelDeUnamano
#1
No había muchas dudas sobre cual iba a ser la versión oficial:
Kristi Noem miente descaradamente: «Un individuo se acercó a los agentes de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. con una pistola semiautomática de 9 mm. Los agentes intentaron desarmar a este individuo, pero el sospechoso armado reaccionó violentamente... Parece una situación en la que un individuo llegó al lugar con la intención de causar el máximo daño y matar a los agentes del orden».
xcancel.com/atrupar/status/2015189955329348048#m
1
K
28
#8
Ka1900
#6
Lo pero de todo es que han medido las palabras ....llevaba una pistola....cierto, pero en la funda y sin hacer mención de tocarla incluso cuando no hizo mención de sacarla y ademas la ley de ese país le permite poseer y llevar un arma, cose que le apasiona a la barbie disfraces, que con un arma disparó a su perro porque era incapaz de educarlo correctamente. Lo de "con intención de causar máximo daño" ...eso lo debe decidir la justicia y no ella. Esto va a acabar mal...muy mal.
1
K
21
#9
Grahml
*
#8
Justo en este momento, la víctima no tenía arma alguna.
Es una ejecución en toda regla, y cuando los repúblicanos pierdan el poder, gente como Noem, bien saben que van a ser sometidos a juicios con grandes posibilidades de entrar en la cárcel.
Igual el viejo se libra, pero las petardas estas y los otros nazis psicópatas, están comprando todas las papeletas para acabar en el trullo.
Ni Saigón.
0
K
20
#7
sotillo
#1
Pues como lo es votar por Abascal y Ayuso esperando soluciones sin ser del opus
2
K
35
#3
Mangione
Nazis
2
K
34
#5
elgranpilaf
Psicópata
1
K
19
#2
Ka1900
Esta tipa me enerva casi en el mismo nivel que la mata-abuelos nacional. Espero verla pronto vestida de naranja ...sin acceso a botox, maquillaje o disfraces. Es nula como política y más nula como ser humano....y por favor, que lo hagan con una orden de alejamiento para proteger a perretes.
0
K
9
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
