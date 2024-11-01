edición general
Kristi Noem, de presumir de haber matado a su perra a justificar desde la Casa Blanca los asesinatos de ICE

Además de su fijación con deportar migrantes, Kristi Noem comparte con Trump otro rasgo: el gusto por las cámaras.

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Espera ahora la gente se da cuenta que igual fue mala idea votar por Trump? xD
5
Ka1900 #4 Ka1900
#1 Pues espera que la gente vote aquí a vox.....los que sabemos lo que nos espera estaremos preparados, pero los descerebrados que piensan que es una buena opción se van a cagar vivos.
2
MiguelDeUnamano #6 MiguelDeUnamano
#1 No había muchas dudas sobre cual iba a ser la versión oficial: Kristi Noem miente descaradamente: «Un individuo se acercó a los agentes de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. con una pistola semiautomática de 9 mm. Los agentes intentaron desarmar a este individuo, pero el sospechoso armado reaccionó violentamente... Parece una situación en la que un individuo llegó al lugar con la intención de causar el máximo daño y matar a los agentes del orden».

xcancel.com/atrupar/status/2015189955329348048#m
1
Ka1900 #8 Ka1900
#6 Lo pero de todo es que han medido las palabras ....llevaba una pistola....cierto, pero en la funda y sin hacer mención de tocarla incluso cuando no hizo mención de sacarla y ademas la ley de ese país le permite poseer y llevar un arma, cose que le apasiona a la barbie disfraces, que con un arma disparó a su perro porque era incapaz de educarlo correctamente. Lo de "con intención de causar máximo daño" ...eso lo debe decidir la justicia y no ella. Esto va a acabar mal...muy mal.
1
#9 Grahml *
#8 Justo en este momento, la víctima no tenía arma alguna.

Es una ejecución en toda regla, y cuando los repúblicanos pierdan el poder, gente como Noem, bien saben que van a ser sometidos a juicios con grandes posibilidades de entrar en la cárcel.

Igual el viejo se libra, pero las petardas estas y los otros nazis psicópatas, están comprando todas las papeletas para acabar en el trullo.

Ni Saigón.  media
0
sotillo #7 sotillo
#1 Pues como lo es votar por Abascal y Ayuso esperando soluciones sin ser del opus
2
Mangione #3 Mangione
Nazis  media
2
elgranpilaf #5 elgranpilaf
Psicópata
1
Ka1900 #2 Ka1900
Esta tipa me enerva casi en el mismo nivel que la mata-abuelos nacional. Espero verla pronto vestida de naranja ...sin acceso a botox, maquillaje o disfraces. Es nula como política y más nula como ser humano....y por favor, que lo hagan con una orden de alejamiento para proteger a perretes.
0

