El Kremlin aprueba una ley para poder desconectar a todo el país del Internet global

En Rusia, navegar por internet es cada día más difícil. Muchas aplicaciones como Facebook, YouTube o la antigua Twitter llevan tiempo bloqueadas. Y podría ir a peor. Moscú ha actualizado una ley que contempla la posibilidad de desconectar a todo el país del internet global. Se trata de una medida de seguridad en caso de un hipotético apagón mundial o ataques informáticos masivos.

cenutrios_unidos
Ja, ja, ja. Aficionados, aquí lo hace la liga de fútbol.
K 144
sleep_timer
#1 Les regalamos vomitar+ y a Tebas.
K 11
Cehona
#1 Entro para piner lo mismo y salgo :-D
K 13
carakola
Hay que estar preparado. Tener una red que está controlada en su mayoría por los USA y sus empresas-ejércitos no se puede dejar de atender y controlar. Si además ese país te considera su enémigo, blanco y en botella.
K 28
ddomingo
#4 Eso y tener bien controlados a sus ciudadanos. El control de la información es de primero de fascismo.
K 45
carakola
#6 Uno se mueve en una fina linea de la que es demasiado fácil salirse. Pero si tengo que elegir entre que la información la controle USA o que la controle alguien a quien he tenido la posibilidad de elegir o no, me quedo con lo segundo. El cuento de la "libertad" de las revoluciones de colores, la libertad que decida USA y la CIA y sus empresas, que se lo trague otro.
K 38
unocualquierax
#6
Sí, es cierto, pero no dudes que cualquier país, incluso el más democrático (pon Suecia, Dinamarca, Suiza...), en caso de un gran peligro, desconectará de internet, y sin necesidad de ninguna ley.
K 9
El_dinero_no_es_de_nadie
Hay que proteger a los ciudadanos no sea que se perviertan con la cultura Woke occidental y se enteren de que existe el matrimonio homosexual y los desfiles del orgullo.

Esas mariconadas :troll:
K 13
pozz
Que los rusitos disfruten lo que durante años sembraron...
K 7

menéame