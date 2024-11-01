El Kremlin aprueba una ley para poder desconectar a todo el país del Internet global  

En Rusia, navegar por internet es cada día más difícil. Muchas aplicaciones como Facebook, YouTube o la antigua Twitter llevan tiempo bloqueadas. Y podría ir a peor. Moscú ha actualizado una ley que contempla la posibilidad de desconectar a todo el país del internet global. Se trata de una medida de seguridad en caso de un hipotético apagón mundial o ataques informáticos masivos.