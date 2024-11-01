'Kidults', los adultos que compran juguetes y están salvando al sector: "En el momento que empiezas a tener dinero te vuelves loco"

Conocidos como kidults -palabra compuesta que fusiona los términos en inglés kid (niño) y adult (adulto)-, este perfil de comprador representa ya cerca del 30% del total. El descenso de la natalidad y los cambios culturales -los niños juegan con juguetes menos y durante menos años- han tenido un impacto dramático en las ventas. El sector juguetero ha visto en los kidults su tabla de salvación y se han adaptado rápidamente. Hay tantos fabricantes que se están lanzando a hacer, juguetes para adultos que pueden morir de éxito.