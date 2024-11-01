edición general
'Kidults', los adultos que compran juguetes y están salvando al sector: "En el momento que empiezas a tener dinero te vuelves loco"

'Kidults', los adultos que compran juguetes y están salvando al sector: "En el momento que empiezas a tener dinero te vuelves loco"

Conocidos como kidults -palabra compuesta que fusiona los términos en inglés kid (niño) y adult (adulto)-, este perfil de comprador representa ya cerca del 30% del total. El descenso de la natalidad y los cambios culturales -los niños juegan con juguetes menos y durante menos años- han tenido un impacto dramático en las ventas. El sector juguetero ha visto en los kidults su tabla de salvación y se han adaptado rápidamente. Hay tantos fabricantes que se están lanzando a hacer, juguetes para adultos que pueden morir de éxito.

Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Luego es cuando ves en tiendas de segunda mano como se especula con juguetes de segunda de estos adultos.

He visto megazords por 200€
Golan_Trevize #1 Golan_Trevize
"niñhombre", más apropiado que ese anglicismo chusco de kidult.
woody_alien #3 woody_alien
#1 Viejoven.
#7 VFR
#1 machista xD xD xD
#8 Gordinflón
#1 adultos infantiloides
#9 Suleiman
Yo conozco un que compro una mega colección de Scalextric que le costó un pastizal. Era para su hijo,el tema es que su hijo tenía un año...
ElPerroDeLosCinco #4 ElPerroDeLosCinco
Pues me veo retratado, y a mucha honra. Me gusta el Lego, los Funkos y los Micro Machines. Y eso de juguetes físicos, sin contar viedojuegos. 8-D
juliusK #5 juliusK
Los niños son adultos con tiempo pero sin nómina, los adultos son niños con nómina pero sin tiempo. Yo no tenía pelas para los coches matchbox ni para los primeros legos pero me sobraba tiempo para creer que sería un niño siempre. Me vengué de mayor almacenando caprichos en estantes polvorientos con los que ya no me dará tiempo a jugar.
SMaSeR #6 SMaSeR
Mis padres no crecieron con este estilo de juguetes modernos, yo si. Lo mismo con las consolas. Ellos tienen otros hobbys y aficiones adquiridas en la infancia y en la adolescencia con lo que había en ese momento.
A los juguetes de los 90 se les llama vintage aunque, por ejemplo, los muñecos de la serie de Spiderman de toy-biz no tienen nada que envidiar a los Marvel Legends de Hasbro xD.
