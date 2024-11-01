Un juzgado de Salamanca considera que la agresión planificada al periodista Román Cuesta con golpes y gas pimienta tiene que ser juzgado como delito leve

Pese a las pruebas documentadas por parte de la acusación, que solicitaba que fueran investigados por delito de coacciones agravadas y/o delito de odio, el Tribunal de Instancia número 3 de Salamanca, ha desestimado esta opción, considerando que los atacantes tienen que ser procesados por delito leve, algo que el denunciante ha recurrido a la Audiencia Provincial de Salamanca.