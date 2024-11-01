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Un juzgado de Salamanca considera que la agresión planificada al periodista Román Cuesta con golpes y gas pimienta tiene que ser juzgado como delito leve

Pese a las pruebas documentadas por parte de la acusación, que solicitaba que fueran investigados por delito de coacciones agravadas y/o delito de odio, el Tribunal de Instancia número 3 de Salamanca, ha desestimado esta opción, considerando que los atacantes tienen que ser procesados por delito leve, algo que el denunciante ha recurrido a la Audiencia Provincial de Salamanca.

| etiquetas: juzgado , salamanca , agresión , planificada , roman , cuesta , delito , leve
19 4 0 K 172 actualidad
7 comentarios
19 4 0 K 172 actualidad
Harkon #1 Harkon
Neonazis se desplazan 400 km hasta el pueblo del periodista, lo agreden físicamente, le echan gas pimienta en la cara y lo difunden en redes, pero delito leve, menos mal que no eran cantantes diciendo que un campechano putero y corrupto era un ladrón o titiriteros
7 K 91
#2 concentrado
#1 Pues cuidado, que se considera delito leve. Al finalizar el juicio puede que se considere al periodista culpable por llevar minifalda.
1 K 31
Harkon #5 Harkon
#2 Algo así me temo que vaya a pasar, al final le dirán que si falsa denuncia, como si lo viera venir
1 K 27
MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano *
Solo falta que le sujete el juez para que naziolos completen la agresión, hay que joderse.:ffu:
2 K 47
#4 muerola
Que vergüenza
1 K 31
beltzak #6 beltzak
Habrá que empezar a cometer delitos leves contra los jueces. A ver si así “interpretan” la ley de una manera más equitativa. Solo les falta llevar la toga de color azul, rojo o verde para que sepamos ya de antemano cómo van a interpretar la ley.

Es que es acojonante la diversidad de criterios que hay en la justicia.

- Violar niña de 9 años 1 año en la cárcel.
- Quemar contenedor mientras pintas grafiti de Kale Borroka y le tiras piedras a la policía 7 años.
- Pegar a un homosexual por negarse a irse entre 9 , algunos conocidos del barrio, y dejarle inconsciente piden 3 años …

Joder coño … Que pongan a una máquina tragaperras y a ver que toca. Por lo menos así no tendríamos que esperar 7-9 años para una sentencia.
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mikelx #7 mikelx
Delito leve de chiquilladas.
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