Un juzgado de Salamanca considera que la agresión planificada al periodista Román Cuesta con golpes y gas pimienta tiene que ser juzgado como delito leve

Pese a las pruebas documentadas por parte de la acusación, que solicitaba que fueran investigados por delito de coacciones agravadas y/o delito de odio, el Tribunal de Instancia número 3 de Salamanca, ha desestimado esta opción, considerando que los atacantes tienen que ser procesados por delito leve, algo que el denunciante ha recurrido a la Audiencia Provincial de Salamanca.
| etiquetas: juzgado , salamanca , agresión , planificada , roman , cuesta , delito , leve
Es que es acojonante la diversidad de criterios que hay en la justicia.
- Violar niña de 9 años 1 año en la cárcel.
- Quemar contenedor mientras pintas grafiti de Kale Borroka y le tiras piedras a la policía 7 años.
- Pegar a un homosexual por negarse a irse entre 9 , algunos conocidos del barrio, y dejarle inconsciente piden 3 años …
Joder coño … Que pongan a una máquina tragaperras y a ver que toca. Por lo menos así no tendríamos que esperar 7-9 años para una sentencia.