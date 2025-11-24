edición general
Un juzgado investiga a un profesor de Religión tras la denuncia de padres por supuestos abusos sexuales a alumnos de Infantil en Málaga

La Guardia Civil acudió al centro educativo y "actuó de inmediato", según la Delegación de Educación

jdmf #2 jdmf
Otro caso aislado de religiosos número 88 mil y pico...
strike5000 #4 strike5000
#2 Primero, no es "un religioso", salvo que te refieras a él como alguien relacionado con la religión o un creyente. Segundo, no sólo en la religión hay hijos de puta.

"Martiño Ramos, fugado tras una condena firme a 13 años de cárcel por violar a una niña, en La Habana como fotógrafo

www.laregion.es/ourense/profesor-martino-fugado-condena-la-habana-viol

"Condenado a 13 años y medio de prisión
Ramos Soto es natural de Ourense, tiene

…   » ver todo el comentario
vicvic #6 vicvic *
#4 exacto, malas hierbas hay en todos los lados,y siempre las habrá. El libre albedrío mal aplicado es responsabilidad de la persona y no de la institución a la que pertenece, igual que puede pasar con políticos de cualquier partido o funcionarios.
jdmf #7 jdmf
#4 Ya, es la excusa de siempre, que como existe pedofilia de toda índole, hay que perdonar los miles de "casos aislados" de gente vinculada al catolicismo.
#8 fremen11 *
#4 Y esto que dices tiene que ver con la religión??
O nos olvidamos de los pedófilos católicos??
Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador *
Al obispo que lo contrató le pareció idóneo para ese trabajo. " Es uno de los nuestros", dijo.
Anfiarao #5 Anfiarao
Por lo que sea, estas noticias a @platypu and company siempre se les escapa de su radar.
Por lo que sea...
