9
meneos
13
clics
Un juzgado investiga a un profesor de Religión tras la denuncia de padres por supuestos abusos sexuales a alumnos de Infantil en Málaga
La Guardia Civil acudió al centro educativo y "actuó de inmediato", según la Delegación de Educación
|
etiquetas
:
religión
,
escuela
,
abusos
,
laicismo
politica
8 comentarios
#2
jdmf
Otro caso aislado de religiosos número 88 mil y pico...
2
K
30
#4
strike5000
#2
Primero, no es "un religioso", salvo que te refieras a él como alguien relacionado con la religión o un creyente. Segundo, no sólo en la religión hay hijos de puta.
"Martiño Ramos, fugado tras una condena firme a 13 años de cárcel por violar a una niña, en La Habana como fotógrafo
www.laregion.es/ourense/profesor-martino-fugado-condena-la-habana-viol
"Condenado a 13 años y medio de prisión
Ramos Soto es natural de Ourense, tiene
…
» ver todo el comentario
2
K
35
#6
vicvic
*
#4
exacto, malas hierbas hay en todos los lados,y siempre las habrá. El libre albedrío mal aplicado es responsabilidad de la persona y no de la institución a la que pertenece, igual que puede pasar con políticos de cualquier partido o funcionarios.
0
K
11
#7
jdmf
#4
Ya, es la excusa de siempre, que como existe pedofilia de toda índole, hay que perdonar los miles de "casos aislados" de gente vinculada al catolicismo.
0
K
11
#8
fremen11
*
#4
Y esto que dices tiene que ver con la religión??
O nos olvidamos de los pedófilos católicos??
0
K
7
#1
Esteban_Rosador
*
Al obispo que lo contrató le pareció idóneo para ese trabajo. " Es uno de los nuestros", dijo.
3
K
26
#3
Milmariposas
#ReligiónFueraDeLasEscuelaYA
0
K
14
#5
Anfiarao
Por lo que sea, estas noticias a
@platypu
and company siempre se les escapa de su radar.
Por lo que sea...
0
K
11
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
