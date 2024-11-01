El Juzgado de Huesca da la razón a SOS Ribagorza y anula el proyecto de la telecabina de Benasque-Cerler

La Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón señala que las graves irregularidades suponen que debe ser inmediatamente paralizado, retirado lo construido y repuesto a su estado original
El Pirineo se debe preservar y que esa gente vuelva a la ganadería y se deje de tanto turismo. El ordeño de vacas es más sostenible, y bueno para la gente de ciudad que quiere comer sano.
Más vacas, agricultura y tradiciones, y menos tratar de llevar las comodidades de la ciudad a la montaña. Aquello se ha de preservar intacto