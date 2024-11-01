edición general
El Juzgado de Huesca da la razón a SOS Ribagorza y anula el proyecto de la telecabina de Benasque-Cerler

La Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón señala que las graves irregularidades suponen que debe ser inmediatamente paralizado, retirado lo construido y repuesto a su estado original

ipanies #1 ipanies
Bravo, a ver si terminamos con las aberraciones que nos quieren plantar desde el PPSOE en las montañas del Pirineo para que cuatro y el de la guitarra suban a esquiar a un parque de atracciones de nieve artificial a precio de oro. El progreso y el futuro de la zona debe ser un turismo sostenible, no un turismo de pelotazo como el que han practicado en la costa mediterránea.
MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
No todo iban a ser malas noticias. Me alegro de que haya sido así.
Connect #3 Connect
Pues tres de tres. Tres telecabinas que se querían montar, y todos tumbados. El de Canal Roya (Formigal - Astún) fue el primero. Ahora este de Benasque, y el de Candanchú a Astún sigue sin empezar por recursos pendientes.

El Pirineo se debe preservar y que esa gente vuelva a la ganadería y se deje de tanto turismo. El ordeño de vacas es más sostenible, y bueno para la gente de ciudad que quiere comer sano.

Más vacas, agricultura y tradiciones, y menos tratar de llevar las comodidades de la ciudad a la montaña. Aquello se ha de preservar intacto
