Junts rechaza validar un decreto rebajado que protege a más a 60.000 familias del desahucio

El partido de Carles Puigdemont no apoyará el decreto que agrupa las medidas del escudo social que se presentará en un plazo máximo de 30 días en el Congreso. Los sindicatos de inquilinos denuncian que los cambios en la moratoria dejan sin protección a miles de hogares.

Comentarios destacados:      
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Vaya, un partido de derechas haciendo cosas de derechas.

Luego hay pardillos que se piensan que estos iban a llevar a Cataluña a una república laica, moderna y social y progresista.
Supercinexin #5 Supercinexin
#2 Teniendo en cuenta lo que votan los catalanes, me van a permitir dudar muchísimo que, en el improbable caso de que se independizasen, alguna vez vayan a ser algo más que un paisecillo como los bálticos: derechismo por todas partes, conservadurismo, liberalismo y privado en todo lo relativo a la economía, racismo, nacionalismo recalcitrante y, por supuesto, los de fuera muy malos todos.
Asimismov #13 Asimismov
#5 los de Junts y el Puchi solo han querido 8 segundos de independencia c.q.d.. y me temo que la independencia no les quiere a ellos ni 8 segundos.
vicvic #8 vicvic *
Casi todo el mundo está de acuerdo en la protección de los colectivos más vulnerables, lo que no es de recibo es que esto recaiga sobre el propietario del inmueble, cuando es una responsabilidad del gobierno.
oceanon3d #1 oceanon3d
Junts es un chiste sin espacio ... a ver si desaparecen de una vez.
Battlestar #7 Battlestar
Por algún extraño motivo algunos siguen pensando que "socialmente" está mal visto oponerse a la moratoria de los desahucios.

Y digo "extraño" porque escuchando a la gente hablar, viendo las encuestas y los resultados de las autonómicas mi conclusión, que podría ser errónea, es que "socialmente" está mal visto es que no se les pueda desahuciar, no lo contrario.

Por su puesto, me podéis decir que eso es así porque los medios están comprados por los fondos buitres…   » ver todo el comentario
#3 poxemita
Vale, pero hay otros partidos a favor de desahuciar a unos sí y a otros no, aunque su situación de vulnerabilidad sea igual.
#6 encurtido
A ver, que en España hay más propietarios y gente que tiene 1 vivienda en alquiler que gente con potencial de impago.

Lo de Junts o el otro día PNV que también estaba en contra de algunos puntos sobre protección al alquilado es más rentable electoralmente, aunque suene más bonito lo contrario postureándolo en redes sociales.

No creo que se me pueda culpar de simpatía a los nacionalistas, pero es que a veces menos más que están para frenar el desgobierno socialista.
Battlestar #10 Battlestar
#6 La mayoría de la gente es honesta.
Una mujer divorciada con dos niños y un sueldo al que su marido no paga la pensión normalmente irá de puto culo pero hará todo lo posible por pagar el alquiler, llorará, tendrá ataques de ansiedad pero seguirá trabajando, pagando y currando. Y cuando oiga de alguna familia vulnerable y que la van a echar esta mujer lo que dirá es "coño, yo tengo dos hijos, mi ex no me paga los alimentos y pago!"

Y alguno podría decir, "bueno, es que esa…   » ver todo el comentario
#11 encurtido
#10 Si hay herramientas para no pagar, al final no se paga. Si tu comentario fuera realista no nos haría falta un código penal, nadie robaría ni haría daño a otras personas.

He visto demasiados casos reales de usar el comodín del "te impago y ya verás si te interesan varios años de juicios y dinero en abogados" como para saber que esto es ampliar las posibilidades de abuso. El último por ejemplo hace apenas unas semanas en la casa de un familiar con una única segunda vivienda, los…   » ver todo el comentario
Andreham #14 Andreham
#6 #10 La mayoría de españoles está más cerca de vivir debajo de un puente que de comprarse un segundo piso para ser un rentista.

El truco está en que no lo piensen así.
#17 encurtido
#14 Aunque España sea un país relativamente pobre, la tasa de propietarios es bastante alta, de las más altas del continente.

La precariedad del alquilado es algo muy localizado en jóvenes o colectivos vulnerables como inmigrantes. Y por contra, el colectivo con más peso electoral como son los pensionistas son los que también es común que sean pequeños propietarios rentistas.

Es un despropósito como comenta #12, estamos delegando un gasto social en un pobre desgraciado que puso su única vivienda en alquiler en vez con presupuesto público. O si no que limiten estas medidas a grandes tenedores.
daTO #18 daTO
#14 Los de Junts están más cerca de comprarse el cuarto piso para especular que de vivir debajo de un puente. El problema es que les voten los que se van a ir debajo del puente.
bronco1890 #12 bronco1890
#6 Que estés en contra de una ley que deja sobre particulares la responsabilidad y el riesgo de alojar a los que se declaran vulnerables no implica que estés a favor de que haya gente durmiendo en la calle.
Hay otras soluciones, aunque no tan baratas para el estado.
#4 angar300
Junts pide del despropósito de un sólo día, al que llegó en una loca huída hacia adelante escapando de la corrupción...
efectogamonal #9 efectogamonal
Junts per no {0x1f525}
#15 El_dinero_no_es_de_nadie *
Pues que presenten las medidas por separado y que se vote cada una individualmente.

#_2 No creo que tenga nada de moderno, social ni progresista que unos ciudadanos particulares sean los que tengan que pagar a los morosos en vez del estado. Que es quien se tiene que ocupar de su situación de vulnerabilidad, y no endosarselo a los ciudadanos particulares.
