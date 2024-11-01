Junts rechaza validar un decreto rebajado que protege a más a 60.000 familias del desahucio

El partido de Carles Puigdemont no apoyará el decreto que agrupa las medidas del escudo social que se presentará en un plazo máximo de 30 días en el Congreso. Los sindicatos de inquilinos denuncian que los cambios en la moratoria dejan sin protección a miles de hogares.
Luego hay pardillos que se piensan que estos iban a llevar a Cataluña a una república laica, moderna y social y progresista.
Y digo "extraño" porque escuchando a la gente hablar, viendo las encuestas y los resultados de las autonómicas mi conclusión, que podría ser errónea, es que "socialmente" está mal visto es que no se les pueda desahuciar, no lo contrario.
Por su puesto, me podéis decir que eso es así porque los medios están comprados por los fondos buitres… » ver todo el comentario
Lo de Junts o el otro día PNV que también estaba en contra de algunos puntos sobre protección al alquilado es más rentable electoralmente, aunque suene más bonito lo contrario postureándolo en redes sociales.
No creo que se me pueda culpar de simpatía a los nacionalistas, pero es que a veces menos más que están para frenar el desgobierno socialista.
Una mujer divorciada con dos niños y un sueldo al que su marido no paga la pensión normalmente irá de puto culo pero hará todo lo posible por pagar el alquiler, llorará, tendrá ataques de ansiedad pero seguirá trabajando, pagando y currando. Y cuando oiga de alguna familia vulnerable y que la van a echar esta mujer lo que dirá es "coño, yo tengo dos hijos, mi ex no me paga los alimentos y pago!"
Y alguno podría decir, "bueno, es que esa… » ver todo el comentario
He visto demasiados casos reales de usar el comodín del "te impago y ya verás si te interesan varios años de juicios y dinero en abogados" como para saber que esto es ampliar las posibilidades de abuso. El último por ejemplo hace apenas unas semanas en la casa de un familiar con una única segunda vivienda, los… » ver todo el comentario
El truco está en que no lo piensen así.
La precariedad del alquilado es algo muy localizado en jóvenes o colectivos vulnerables como inmigrantes. Y por contra, el colectivo con más peso electoral como son los pensionistas son los que también es común que sean pequeños propietarios rentistas.
Es un despropósito como comenta #12, estamos delegando un gasto social en un pobre desgraciado que puso su única vivienda en alquiler en vez con presupuesto público. O si no que limiten estas medidas a grandes tenedores.
Hay otras soluciones, aunque no tan baratas para el estado.
#_2 No creo que tenga nada de moderno, social ni progresista que unos ciudadanos particulares sean los que tengan que pagar a los morosos en vez del estado. Que es quien se tiene que ocupar de su situación de vulnerabilidad, y no endosarselo a los ciudadanos particulares.