Junts anuncia su 'no' a la moratoria antidesahucios mientras el Gobierno logra los apoyos para las pensiones

El Ejecutivo allana el camino para revalorizar las pensiones tras desgajar el decreto del escudo social con la moratoria, que caerá casi con total seguridad tras el rechazo de los independentistas catalanes
Añadir esa carga al propietario solo sirve para quitar una vivienda del mercado y subir los precios.
La protección social te la tiene que garantizar el estado, no tu vecino. La de chorradas que hay que hacer para que parezca que se hace algo, cuando es tan sencillo como invertir en vivienda pública en alquiler. Justo lo que no se ha hecho en los últimos 20 años.
Resultado de todo esto, el que tiene una empresa con 10 viviendas, va a constituir 5 empresas de 2 ,
Eso sin contar que cada vez va a ser mas difícil encontrar un piso en alquiler