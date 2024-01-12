edición general
Junts planea expulsar de Cataluña a los multirreincidentes cuando tenga las competencias

Junts prevé la expulsión del territorio nacional de los multirreincidentes extranjeros que no tengan legalizada su situación en el país. Aunque esto no se recoge en la ley de multirreincidencia, que endurece las penas para algunos delitos menores cometidos de forma reiterada, los catalanes dan por hecho que será automático en virtud de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

carakola
Estamos copiando las disputas entre estados de EE. UU. con la inmigración. Ya sabemos como acaba. Mal.
Tensk
¿Y a dónde los va a enviar?

Enhorabuena a los afortunados que apoyaron concederles la competencia.
juvenal
Ya me gustaría saber como van a realizarlo en la práctica. No es tan fácil la expulsión, cuesta mucho dinero (necesitas personal que acompañe a los expulsados) y, lo mas importante, necesitas que el país al que expulsas acepte la expulsión, que no es tan fácil.
platypu
#5 Solo necesitas darles un billete y algo de dinero
SeñorPresunciones
Van a tener que expulsar a media plantilla de su propio partido.
Gotsel
Pues muy bien.
srskiner
Los llevará a Aragón?
chocoleches
#1 Qué tal si te lees la entradilla? "del territorio nacional" Joder que está en la primera frase.

De todas formas, esto ya era factible, sin necesidad de nuevas leyes, ni de transferencias. La legislación ya lo recoge

www.elconfidencial.com/espana/2024-01-12/ley-permite-echar-inmigrantes
