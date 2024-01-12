Junts planea expulsar de Cataluña a los multirreincidentes cuando tenga las competencias

Junts prevé la expulsión del territorio nacional de los multirreincidentes extranjeros que no tengan legalizada su situación en el país. Aunque esto no se recoge en la ley de multirreincidencia, que endurece las penas para algunos delitos menores cometidos de forma reiterada, los catalanes dan por hecho que será automático en virtud de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.