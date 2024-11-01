Junts hará caer por segunda vez en el Congreso la prórroga de desahucios

La abstención de los siete diputados de Junts bastaría para que saliera adelante, pero el grupo que dirige Miriam Nogueras ha asegurado que volverá a votar en contra -como ya hizo el pasado 27 de enero-, por considerar que protege "okupaciones" e impagos que afectan a pequeños propietarios catalanes.
"Es que un partido de izquierdas lo que tiene que hacer es solventar el problema, no hacer que una empresa haga de ong pagando mejores salarios a los trabajadores que cobran el mínimo."
doblando el lomo que un puto rentista.
Y yo llevo diciendo que debería haber adelanto electoral si no hay presupuestos desde hace varios meses. No vas a estar prorrogando hasta 2027.
El gobierno no parece capaz de aprobar presupuesto y menos aún cumplir con el programa de 50 puntos del acuerdo de gobierno.
Yo creo que deberían hacerle un ultimatun a Junts. O empiezan a votar a favor a unos puntos de mínimos, o se adelantan elecciones y que recen para que no salga un gobierno que les ilegalice.
En la UE manda la derecha, el legislativo es de derechas, el judicial está puesto por las derechas, casi todas las autonomías y ayuntamientos son de derechas.
Pero sin embargo es la izquierda la que paga el peaje político del problema de la vivienda.
Creo que los partidos de izquierdas están fallando al comunicar y hacer entender a la gente que las soluciones al problema de la vivienda viene por poner coto a los inversores y que los partidos de derechas son los que tienen el poder en esta materia y están bloqueando las soluciones.