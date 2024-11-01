edición general
Junts hará caer por segunda vez en el Congreso la prórroga de desahucios

La abstención de los siete diputados de Junts bastaría para que saliera adelante, pero el grupo que dirige Miriam Nogueras ha asegurado que volverá a votar en contra -como ya hizo el pasado 27 de enero-, por considerar que protege "okupaciones" e impagos que afectan a pequeños propietarios catalanes.

20 comentarios
UsuarioXY #3 UsuarioXY
Que un particular haga de ong manteniendo en su casa a desfavorecidos está bien para los rojelios. Tiene que venir la derecha catalana a poner orden.
6 K 67
Ratoncolorao #11 Ratoncolorao *
#3 He revisado tu historial de comentarios y la palabra ROJELIOS la has escrito unas tres mil veces...
¿Todo bien? ¿Las pastillas hacen efecto? Porque te imagino delante del espejo gritando ROJELIOS mientras te pellizcas los pezones y se te cae la baba...
1 K 23
UsuarioXY #14 UsuarioXY
#11 no hombre, es por las risas, ver a uno de izquierdas cobrando paguita defender al gobierno que nos está llevando a la ruina económica y social es cuanto menos para llamarle rojelios y verle rabiar.

Tú también cobras?
1 K 6
Ratoncolorao #19 Ratoncolorao
#14 Nivel intelectual de 3 años, léxico de la ESO con suspensos, humor digno de Benny Hill hasta el culo de tintorro...
Creo que te va a entretener otro, lo siento.
0 K 20
UsuarioXY #20 UsuarioXY
#19 pues vete a tpc y no molestes
0 K 7
Andreham #1 Andreham
Un partido de derechas haciendo cosas de derechas, nada nuevo.
5 K 59
#12 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 Es que un partido de izquierdas lo que tiene que hacer es solventar el problema, no hacer que un particular haga de ong manteniendo en su casa a desfavorecidos
3 K 37
#16 Onaj
#12 La izquierda debe favorecer la clase trabajadora y las personas con menos recursos perjudicando a los que sacan dinero de sus inversiones inmobiliarias.

"Es que un partido de izquierdas lo que tiene que hacer es solventar el problema, no hacer que una empresa haga de ong pagando mejores salarios a los trabajadores que cobran el mínimo."
0 K 11
Feindesland #5 Feindesland
¿Entendéis por qué estamos en un escenario de ensueño para la derecha?

xD xD xD
2 K 44
#6 vGeeSiz
#5 no se yo como habremos llegado a eso xD
1 K 21
Narmer #15 Narmer
#6 Pues porque este Gobierno supuestamente de izquierdas no tiene los santos cojones de poner solución al problema de la vivienda. A los especuladores se les pone coto mediante impuestos leoninos, no mediante desgravaciones por hacer alquileres de larga duración. Carajo, que al final pago yo más impuestos
doblando el lomo que un puto rentista.
0 K 7
#18 vGeeSiz
#15 por ejemplo
0 K 10
UsuarioXY #8 UsuarioXY
#7 dejémoslo entonces en casi 4
1 K 18
angelitoMagno #9 angelitoMagno *
#8 Dejemoslo en dos años y un par de meses. Los últimos presupuestos son de diciembre de 2023.
Y yo llevo diciendo que debería haber adelanto electoral si no hay presupuestos desde hace varios meses. No vas a estar prorrogando hasta 2027.
0 K 16
UsuarioXY #10 UsuarioXY
#9 peccata minuta, si fueran los otros habría ríos de bilis. Coño si eso ya paso y hubo ríos de bilis por aquí
0 K 7
#13 Tensk
#9 Eso es lo que llevamos ahora, recuerda lo que tardó Sánchez en aprobar sus primeros presupuestos.
0 K 10
angelitoMagno #2 angelitoMagno
Me apetece un gobierno de VOX/PP como una patada en los cojones, pero cada vez veo más insostenible la situación parlamentaria.
El gobierno no parece capaz de aprobar presupuesto y menos aún cumplir con el programa de 50 puntos del acuerdo de gobierno.

Yo creo que deberían hacerle un ultimatun a Junts. O empiezan a votar a favor a unos puntos de mínimos, o se adelantan elecciones y que recen para que no salga un gobierno que les ilegalice.
0 K 16
UsuarioXY #4 UsuarioXY
#2 y solo hemos tenido que esperar 7 años para que los rojelios se den cuenta.
2 K 36
angelitoMagno #7 angelitoMagno
#4 No llevamos 7 años sin presupuestos, y durante la anterior legislatura no eran necesarios los votos de Junts para aprobar leyes.
0 K 16
#17 Onaj *
En la vivienda es donde veo el mayor error de comunicación de los partidos de izquierdas.

En la UE manda la derecha, el legislativo es de derechas, el judicial está puesto por las derechas, casi todas las autonomías y ayuntamientos son de derechas.

Pero sin embargo es la izquierda la que paga el peaje político del problema de la vivienda.

Creo que los partidos de izquierdas están fallando al comunicar y hacer entender a la gente que las soluciones al problema de la vivienda viene por poner coto a los inversores y que los partidos de derechas son los que tienen el poder en esta materia y están bloqueando las soluciones.
0 K 11

