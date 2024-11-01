Junts acusa a Rufián de usar la tribuna del Congreso de "pelotón de ejecución" contra ellos, al estilo Vox

El portavoz de ERC minimiza las quejas de los de Puigdemont: "Yo desayuno tensión. Estoy en quinto (curso) de campañas de Junts". La diputada de Junts, Pilar Calvo, ha acusado este jueves al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, de haber convertido la tribuna de oradores del hemiciclo en un "pelotón de fusilamiento" para hacer un "a por ellos" a los siete diputados del Junts, señalándoles el pasado martes, al "más puro estilo Vox", por su voto en contra del decreto ley que incluía la prórroga de los alquileres.