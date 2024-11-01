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Junts acusa a Rufián de usar la tribuna del Congreso de "pelotón de ejecución" contra ellos, al estilo Vox

Junts acusa a Rufián de usar la tribuna del Congreso de "pelotón de ejecución" contra ellos, al estilo Vox

El portavoz de ERC minimiza las quejas de los de Puigdemont: "Yo desayuno tensión. Estoy en quinto (curso) de campañas de Junts". La diputada de Junts, Pilar Calvo, ha acusado este jueves al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, de haber convertido la tribuna de oradores del hemiciclo en un "pelotón de fusilamiento" para hacer un "a por ellos" a los siete diputados del Junts, señalándoles el pasado martes, al "más puro estilo Vox", por su voto en contra del decreto ley que incluía la prórroga de los alquileres.

| etiquetas: junts , rufián , congreso , puigdemont , erc
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11 comentarios
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Comentarios destacados:      
powernergia #2 powernergia
Pobres, lo que sufren gestionando tanto piso, y encima estos ataques...
10 K 158
Moderdonia #4 Moderdonia
Desde que el PP vota lo mismo que Junts Puigdemont ya casi no sale por la tele. Votar con Junts ya no rompe España.
6 K 102
#1 Galton
¡Lágrimas de facha por la mañana! {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602}
7 K 101
cocolisto #6 cocolisto
Se han vuelto absilamente repelentes.Aun más si cabe.
2 K 44
#3 Suleiman
Dan una pena estos de Junts.... Otro caso como el PP, si quieres votar auténtico vota aliança y no un sucedáneo.
1 K 21
Cehona #5 Cehona
Yo como Ester Muñoz con sus 20€ en Eurovisión, estoy dispuesto a subir la apuesta y poner una bandera, digo billete de 50€, para que Junts no se sienta solo.
1 K 21
Laro__ #8 Laro__
Titelles del capital; xuclasangs.
0 K 19
Doctorow #7 Doctorow *
Si hacen lo mismo que v {0x1f437} x, votan lo mismo que v {0x1f437} x y defienden la mismo que v {0x1f437} x, solo que hablándolo en catalán, a ver si van a ser v {0x1f437} x hablando en catalán. O Aliança es una escisión de Junts que viene a ser la misma conclusión.
1 K 18
pitercio #9 pitercio
A pesar de que les enfoquen cuando se oponen a cosas, les sigue rentando la teta del Estado. Y los pisos, claro.
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#10 Leon_Bocanegra *
edit
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#11 chavi
Joder, si lo que tienen es mostrar orgullo por lo que han votado libremente y en conciencia.

No entiendo que les moleste que les recuerden lo que han votado...
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menéame