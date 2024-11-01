edición general
6 meneos
7 clics
La Junta de Andalucía aprobará una iniciativa para “blindar” la tauromaquia como “identidad cultural”

La Junta de Andalucía aprobará una iniciativa para “blindar” la tauromaquia como “identidad cultural”

La Junta de Andalucía aprobará la I Estrategia Andaluza de Tauromaquia para “blindar” y “proteger la tauromaquia como identidad cultural”. Este nuevo anuncio se suma a una larga lista de iniciativas que el Gobierno del PP y de Moreno Bonilla en Andalucía han promovido para que la tauromaquia esté más presente que nunca, por empeño administrativo, en la vida ciudadana

| etiquetas: la junta de andalucía , la tauromaquia , identidad cultural
5 1 1 K 65 actualidad
14 comentarios
5 1 1 K 65 actualidad
Comentarios destacados:      
Gandark_S1rk #1 Gandark_S1rk
medicos no, toreros si.
que bien salio eso cuando se cambiaron bomberos por toreros
8 K 113
OCLuis #2 OCLuis
Que blinden las mamografías.

O que las toreen, para que les den subvenciones.
5 K 65
adimdrive #6 adimdrive
Les preocupa más la tauromaquia que el derecho a la Sanidad.
Han puesto en peligro la vida de 2.000 mujeres y les importa una mierda.
2 K 40
#12 soberao
#6 Lo siguiente la Semana Santa y las romerías, otra identidad de lo rancio, que cortar el centro durante semanas para pasear muñecos tenga más prioridad que el paso de una ambulancia en una urgencia.
0 K 20
OCLuis #14 OCLuis *
#6 ¿Poner en peligro la vida? En Madrid sus protocolos de la vergüenza mataron a 7291 personas, las ansias por el fornicio de Mazón hizo que en Valencia murieran 230 personas ahogadas... y a eso súmales las víctimas de los atentados de Madrid, los del yak-42, etc...

Y lo más triste es que ya no solo les importa una mierda a los delincuentes/asesinos sino que esas vidas también les importan una mierda a los que les votan porque están dispuestos a seguir votándoles a pesar de las muertes…   » ver todo el comentario
0 K 14
Antipalancas21 #10 Antipalancas21
A los del PP esta demostrado les gustan mucho los cuernos por eso los subvencionan, regándolos de millones de euros.
0 K 20
#13 tomeu
Blindar la tauromaquia como identidad cultural? En serio? Es como blindar la sobrasada para un mallorquín....eso sí el catalán de ninguna de las maneras, que provoca muchas urticarias en todo el país
0 K 20
#5 Sacapuntas
Blindar, blindar... no creo, a no ser que en vez de identidad cultural lo llamen adoctrinamiento.
0 K 12
reithor #4 reithor
Que lo llamen tetauromaquia, a ver si así...
0 K 11
dunachio #7 dunachio
Lo que de verdad importa a la gente, que blinden la tauromaquia.
Lo de poner dinero para la sanidad, y no cagarla en el cribado del cáncer de mama, para otro día
Guillotinas YA.
0 K 11
Malinke #11 Malinke
¿Y la explotación de los señoritos (y la duquesa de Alba o su descendencia) sobre la gente del campo, no les da por blindarla? Porque parece que siguen gobernando por allí como si no hubiese pasado el tiempo.
Sí vuelve a ganar, allá se caiga Andalucía; ya después los que penan por Andalucía que se quejan a quien vota a esa gente.
Ya sé que hablan de toros, pero todo el mundo sabemos de qué va esto.
0 K 11
#8 Toponotomalasuerte
Identidad de gañanes.
Dos palabras, como decía un máximo exponente de la cultura taurina, in presionante.
0 K 10
#3 alhambre
Independencia de Andalucía ya. Y del resto de CCAA también, a este paso. Cuánto por culo dan con ser más casposos que en un anuncio de champú. Se junten todos los fachapobres en un rincón allá con bien de toros y flamencas y jornadas de 40h/semanales y que dejen de molestar con su mierda.
0 K 7
#9 alhambre
#3 Con toros y flamencas quería representar una imagen de alegría mientras les mean en la cara pero me ha quedado un poco racistilla. Pido perdón (aunque tampoco voy a editar ya, no voy para diputado).
0 K 7

menéame