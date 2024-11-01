La Junta de Andalucía aprobará una iniciativa para “blindar” la tauromaquia como “identidad cultural”

La Junta de Andalucía aprobará la I Estrategia Andaluza de Tauromaquia para “blindar” y “proteger la tauromaquia como identidad cultural”. Este nuevo anuncio se suma a una larga lista de iniciativas que el Gobierno del PP y de Moreno Bonilla en Andalucía han promovido para que la tauromaquia esté más presente que nunca, por empeño administrativo, en la vida ciudadana
| etiquetas: la junta de andalucía , la tauromaquia , identidad cultural
que bien salio eso cuando se cambiaron bomberos por toreros
O que las toreen, para que les den subvenciones.
Han puesto en peligro la vida de 2.000 mujeres y les importa una mierda.
Y lo más triste es que ya no solo les importa una mierda a los delincuentes/asesinos sino que esas vidas también les importan una mierda a los que les votan porque están dispuestos a seguir votándoles a pesar de las muertes… » ver todo el comentario
Lo de poner dinero para la sanidad, y no cagarla en el cribado del cáncer de mama, para otro día
Guillotinas YA.
Sí vuelve a ganar, allá se caiga Andalucía; ya después los que penan por Andalucía que se quejan a quien vota a esa gente.
Ya sé que hablan de toros, pero todo el mundo sabemos de qué va esto.
Dos palabras, como decía un máximo exponente de la cultura taurina, in presionante.