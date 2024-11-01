La Junta de Andalucía aprobará una iniciativa para “blindar” la tauromaquia como “identidad cultural”

La Junta de Andalucía aprobará la I Estrategia Andaluza de Tauromaquia para “blindar” y “proteger la tauromaquia como identidad cultural”. Este nuevo anuncio se suma a una larga lista de iniciativas que el Gobierno del PP y de Moreno Bonilla en Andalucía han promovido para que la tauromaquia esté más presente que nunca, por empeño administrativo, en la vida ciudadana