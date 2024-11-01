edición general
La jueza ordena el cierre del canal del 'youtuber' xenófobo Jan Sin Miedo y de su cuenta en 'X'

El joven, conocido por los vídeos en los que rociaba con un spray de defensa personal a migrantes, compareció en noviembre como imputado por incitación al odio. La jueza de Barcelona que investiga a Jan E.J., el joven conocido como Jan Sin Miedo y que divulga contenido xenófobo en las redes, ha ordenado el cierre de su canal de YouTube y de la cuenta de X, según adelantan fuentes jurídicas a elDiario.es. El 'youtuber' compareció ante la magistrada como investigado por un delito de incitación al odio el pasado 19 de noviembre.

valandildeandunie #5 valandildeandunie
Ahora es Jan sin cuentas y esperemos que en breve sea Jan sin Dientes.

A esas alimañas hay que darles con todo.
Iori #14 Iori
#5 Jan sin genitales suena de putísima madre.
Andreham #10 Andreham
#_2 #4 Claro coño.

La "provocación" de "sólo pasear".

Lo del spray de pimienta con sus "manos y dedos rápidos" son chiquilladas, tonterías para protegerse de gente que simplemente le odia por entrar en "sus barrios".

Como yo, que me paseo por calles con mi cámara, y hay gente que me mira un poco raro y me dice que me vaya de allí.

Simplemente se me olvida comentar el pequeño detallito de que voy con mi cámara porque me gusta pegar patadas en los…   » ver todo el comentario
crycom #12 crycom
#10 ¿Tú le has visto pegar patadas en los huevos a alguien? podrás decir que le has visto huir corriendo y echando gas pimienta a gente que se le acercaba, según tú ¿qué intenciones crees que tenía esa gente que se le acercaba? ¿iban a invitarle a comer? ¿iban a debatir sobre la desertización en Murcia? ¿o qué?
tul #15 tul
#12 iban a enseñarle un poco de respeto y buenos modales que falta le hace
crycom #16 crycom
#15 Entonces para ti es normal que le partan la cara.
#18 Daniel2000
#16 Para el meneante medio, el que no opina como ellos, es un nazi, y hay que partirle la cara y dejarle sin dientes ...

El comentario mas votado ..." que en breve sea Jan sin Dientes."
tul #20 tul
#16 es justo y necesario
#22 VFR
#16 por aquí también hay violentos
strike5000 #2 strike5000
No seguía a este tipo y los pocos vídeos suyos que he visto ha sido en X, así que no voy a pronunciarme sobre su "discurso de odio", voy a hablar de lo poco que he visto. Por una parte, es cierto que iba "provocando", si entendemos como "provocar" pasear por ciertas zonas. Por otra parte tenía las manos y dedos bastante rápidos, pulsando el espray con mucha facilidad. Pero por otra parte, en los vídeos que yo he visto, que repito no son muchos, los "migrantes" a los que roció fueron hacía él y no parecía que tuviesen buenas intenciones.
crycom #4 crycom
#2 Exacto, el buscaba el "provocar" metiéndose en calles donde delincuentes recurrentes campan a sus anchas y así generar visitas a sus vídeos, ellos siguen igual y el con el canal baneado.
#6 Daniel2000
#4 "el buscaba el "provocar" metiéndose en calles donde delincuentes recurrentes campan a sus anchas "

Como la chica que va con minifalda a las 04:00 AM ... (

O el Japo que va al raval con su reflex, a hacer fotos ...

Provocando.
crycom #9 crycom
#6 Por eso lo he entrecomillado, son los mismos ejemplso en los que se culpabiliza a la víctima y se exime al agresor, sobre todo por estos lares de menéame, si hubiera sido juana sin miedo no hablarían así.
tul #7 tul
#4 y la cara nueva, como corria el mierdecillas nazi este, mira que no pararse y demostrarles a esos morenos como las gasta la raza aria cuando quiere :troll:
3 K 51
#17 Daniel2000 *
#7 Cualquiera, de extrema izquierda, de izquierda, de centro, de derechas, de extrema derecha, al que le venga 6-8 "morenos" sin nada que perder, que no tienen nomina a la que embargar, que no tienen propiedades a su nombre ... ya puedes votar a PODEMOS o a VOX ... que sales corriendo.

Si sales corriendo, ¿eres un mierdecillas nazi?
tul #19 tul *
#17 si vas buscando bocas y cuando las encuentras echas a correr mientras vacías un spray de pimienta, si, eres un mierdecillas nazi y retrasado valga la redundancia
#21 VFR
#17 por eso votan a vox, para que no estén en españa esos 6-8
frg #11 frg *
#2 Ya vino el primer blanqueador de fascistas. Ahora a esperar al resto. :popcorn:
#3 Daniel2000 *
#1 Entiendo que una cosa es que alguien denuncie. Todos podemos denunciar, incluso al vecino por que pone la música alta.

Otra cosa, es que la jueza admita la denuncia (vea indicios de delito) y ordene medidas cautelares.
loborojo #8 loborojo
Sí, y zona gemelos es un experimento sociólogo que busca ahondar en la psicología humana alejado de morbo.
CharlesBrowson #13 CharlesBrowson
me parece bien, y aun mas que se sienten precedentes como tal...como haya pendulazo va a ser "interesante" :troll: :popcorn: :troll:
#23 VFR
Me asombra cuantos que promueven la violencia o votan positivo a quien la promueve les parezca mal que la promueva ese señor
