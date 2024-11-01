La jueza ordena el cierre del canal del 'youtuber' xenófobo Jan Sin Miedo y de su cuenta en 'X'

El joven, conocido por los vídeos en los que rociaba con un spray de defensa personal a migrantes, compareció en noviembre como imputado por incitación al odio. La jueza de Barcelona que investiga a Jan E.J., el joven conocido como Jan Sin Miedo y que divulga contenido xenófobo en las redes, ha ordenado el cierre de su canal de YouTube y de la cuenta de X, según adelantan fuentes jurídicas a elDiario.es. El 'youtuber' compareció ante la magistrada como investigado por un delito de incitación al odio el pasado 19 de noviembre.