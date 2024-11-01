La jueza ordena el cierre del canal del 'youtuber' xenófobo Jan Sin Miedo y de su cuenta en 'X'

El joven, conocido por los vídeos en los que rociaba con un spray de defensa personal a migrantes, compareció en noviembre como imputado por incitación al odio. La jueza de Barcelona que investiga a Jan E.J., el joven conocido como Jan Sin Miedo y que divulga contenido xenófobo en las redes, ha ordenado el cierre de su canal de YouTube y de la cuenta de X, según adelantan fuentes jurídicas a elDiario.es. El 'youtuber' compareció ante la magistrada como investigado por un delito de incitación al odio el pasado 19 de noviembre.
A esas alimañas hay que darles con todo.
La "provocación" de "sólo pasear".
Lo del spray de pimienta con sus "manos y dedos rápidos" son chiquilladas, tonterías para protegerse de gente que simplemente le odia por entrar en "sus barrios".
Como yo, que me paseo por calles con mi cámara, y hay gente que me mira un poco raro y me dice que me vaya de allí.
Simplemente se me olvida comentar el pequeño detallito de que voy con mi cámara porque me gusta pegar patadas en los… » ver todo el comentario
El comentario mas votado ..." que en breve sea Jan sin Dientes."
Como la chica que va con minifalda a las 04:00 AM ... (
O el Japo que va al raval con su reflex, a hacer fotos ...
Provocando.
Si sales corriendo, ¿eres un mierdecillas nazi?
Otra cosa, es que la jueza admita la denuncia (vea indicios de delito) y ordene medidas cautelares.