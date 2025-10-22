edición general
9 meneos
36 clics
Una jueza declara procedente el despido de una peluquera que quiso quedarse tres “míseros” euros de propina

Una jueza declara procedente el despido de una peluquera que quiso quedarse tres “míseros” euros de propina

Tal y como apunta El Diario de Cádiz, la trabajadora solicitaba que su despido fuera declarado nulo o, de forma subsidiaria, improcedente, pero la jueza ha desestimado ambas peticiones al considerar que “la quiebra de confianza” generada por su actuación justifica la extinción del contrato. “Lo de menos es que después devolviera esos tres euros”, señala la magistrada, quien califica los hechos como “muy graves”.

| etiquetas: despido , procedente , peluquera , 3 euros , propina , cádiz
7 2 0 K 110 actualidad
11 comentarios
7 2 0 K 110 actualidad
Pacofrutos #2 Pacofrutos *
La empleada alegó que los motivos recogidos en la carta de despido eran falsos y que se había vulnerado su integridad moral por encontrarse en reducción de jornada. Sin embargo, tras analizar las pruebas presentadas -incluido un vídeo de la discusión y los testimonios de varios testigos-, la jueza concluye que los hechos descritos “quedan corroborados punto por punto”, por lo que no aprecia “vulneración ninguna de derechos fundamentales de la trabajadora”. De este modo, el despido disciplinario ha sido declarado procedente.
2 K 39
oceanon3d #3 oceanon3d
“la quiebra de confianza” ... tres euros de propina.

A mi esta jueza si que no me da mucha confianza ... me gustaría saber su perfil.
2 K 28
Tarod #9 Tarod
Bien despedida.
1 K 25
Antipalancas21 #6 Antipalancas21
Esa jueza seria cliente y amiga de la jefa peluquera. :troll:
0 K 20
#10 Grahml *
Por eso no dejo propina nunca.

Fuente de conflictos siempre.
0 K 20
zentropia #5 zentropia
Si la mujer de limpieza te roba 3 euros de la mesita de noche la despides, por falta de confianza.
2 K 12
mahuer #7 mahuer
#5 quedarse la propina es robar?

Te toca sacar a pasear la milana bonita.
2 K 30
zentropia #8 zentropia
#7 Estaban en un bote y se las llevo sin permiso, no?
Me imagino que se repartian entre todos pero se lo quedaba ella.
Si, es robar.
2 K 35
#11 Pixmac *
#8 Lo de siempre: Falta información.

Si el bote fuera colectivo sí que podría considerarse robo pero si fuera la única empleada entonces no. La propina es para las trabajadoras, no para la jefa.
0 K 20
#4 Klamp
Otro juzgado provincial provincianeando. Que me digan si en su contrato ponía que tenía que dar la propina a la dueña.
Recurso de alzada.
0 K 8

menéame