Una jueza declara procedente el despido de una peluquera que quiso quedarse tres “míseros” euros de propina

Tal y como apunta El Diario de Cádiz, la trabajadora solicitaba que su despido fuera declarado nulo o, de forma subsidiaria, improcedente, pero la jueza ha desestimado ambas peticiones al considerar que “la quiebra de confianza” generada por su actuación justifica la extinción del contrato. “Lo de menos es que después devolviera esos tres euros”, señala la magistrada, quien califica los hechos como “muy graves”.
A mi esta jueza si que no me da mucha confianza ... me gustaría saber su perfil.
Fuente de conflictos siempre.
Te toca sacar a pasear la milana bonita.
Me imagino que se repartian entre todos pero se lo quedaba ella.
Si, es robar.
Si el bote fuera colectivo sí que podría considerarse robo pero si fuera la única empleada entonces no. La propina es para las trabajadoras, no para la jefa.
Recurso de alzada.