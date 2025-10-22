Una jueza declara procedente el despido de una peluquera que quiso quedarse tres “míseros” euros de propina

Tal y como apunta El Diario de Cádiz, la trabajadora solicitaba que su despido fuera declarado nulo o, de forma subsidiaria, improcedente, pero la jueza ha desestimado ambas peticiones al considerar que “la quiebra de confianza” generada por su actuación justifica la extinción del contrato. “Lo de menos es que después devolviera esos tres euros”, señala la magistrada, quien califica los hechos como “muy graves”.