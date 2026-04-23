La jueza de la dana asume que Mazón no tuvo responsabilidad en la falta de coordinación

La magistrada ha asumido en un auto hecho público este miércoles que el entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, no tuvo responsabilidad de coordinación ni de impartir instrucciones durante la gestión de la emergencia, de modo que esta función recaía sobre los responsables del Plan Especial de Inundaciones. Ruiz Tobarra achaca la falta de coordinación a Emergencias y rechaza las testificales de dos consellers propuestas por Compromís. Con ese razonamiento, Ruiz Tobarra deniega la petición formulada por Compromís para que declararan