edición general
5 meneos
69 clics

Jueza con 23 años: una joven de Almería logra la plaza en sólo 18 meses

Mónica Ortiz Miranda sopló las velas de su 23 cumpleaños examinándose el pasado 21 de octubre para ser juez. Recibió su regalo en los pasillos del Tribunal Supremo con una nota de aprobado que la convertía, de facto, en una de las juezas más jóvenes de España tras superar la oposición a la Carrera Judicial y Fiscal con apenas año y medio de preparación.

| etiquetas: meritocracia , cultura del esfuerzo , empoderamiento femenino
4 1 0 K 47 actualidad
9 comentarios
4 1 0 K 47 actualidad
woody_alien #3 woody_alien
Finalmente, la influencia de su madre abogada [..] Su rutina comenzaba a las 7:30 de la mañana, pero tenía un límite innegociable a las 11:30, momento en el que cerraba los libros para ir a montar a caballo. [..] "Una vez consigues plaza, ya eres juez para toda la vida y eso da una paz inmensa"

A ver, que sí, que la muchacha es muy estudiosa y se lo ha currado, claro que la pasta, la escuela privada, los preceptores y tener caballos en el casoplón seguramente habrán ayudado algo. No mucho pero algo.
2 K 34
Mark_ #4 Mark_
#3 obviamente, no es lo mismo sacarse unas oposiciones sin preocuparte de nada más que estudiar, que teniendo que hacerlo. Igualmente tiene su valor.
0 K 11
Battlestar #5 Battlestar
#3 Sin negar tampoco todo el trabajo y esfuerzo que ha hecho para conseguir la plaza, si se veía obligada a parar a las 11:30 para montar a caballo aunque no consiguiera la plaza seguramente seguiría teniendo "una paz inmensa" quizás no tan inmensa como teniendo la plaza, por descontado, pero considerablemente inmensa.
1 K 30
Mark_ #1 Mark_
Enhorabuena, su trabajo le habrá costado :-)
2 K 33
elmileniarismovaallegar #7 elmileniarismovaallegar *
Otra jueza más del facherío para la judicatura... así no se renueva la poltrona!...
3 K 20
pitercio #8 pitercio
Qué fiera, ahora debería tomarse dos años sabáticos para viajar y ver la vida de la peña en directo. Si necesita una colecta, yo pongo.
0 K 15
colipan #6 colipan
Ahora a aplicar la ley y no ser mamporrera de la derecha
0 K 10
#9 Aas59
A ver si tiene tan buena memoria para trabajar bien y hacer ocho horas diarias por lo menos.
0 K 7
#2 petal
deberíamos ser todos funcionarios
1 K 4

menéame