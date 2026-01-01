Jueza con 23 años: una joven de Almería logra la plaza en sólo 18 meses

Mónica Ortiz Miranda sopló las velas de su 23 cumpleaños examinándose el pasado 21 de octubre para ser juez. Recibió su regalo en los pasillos del Tribunal Supremo con una nota de aprobado que la convertía, de facto, en una de las juezas más jóvenes de España tras superar la oposición a la Carrera Judicial y Fiscal con apenas año y medio de preparación.