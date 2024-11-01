edición general
El juez Peinado reclama a Amazon información sobre la web de la cátedra de Begoña Gómez

El juez Peinado reclama a Amazon información sobre la web de la cátedra de Begoña Gómez

Lo pide después de que la Universidad Complutense le dijera que no tenía acceso a una cuenta de correo electrónico vinculada. El juez Peinado reclama a Amazon información sobre la web de la cátedra de Begoña Gómez. El juez que investiga el 'caso Begoña Gómez', Juan Carlos Peinado, ha solicitado a la compañía Amazon una serie de datos sobre la web de la cátedra que codirigió la esposa del presidente del Gobierno en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Madre mía, lo próximo se lo pedirá a AlCampo y si falla a Pc-Componentes también, asi hasta que se jubile. xD xD xD xD
7 K 111
#2 arreglenenlacemagico
#1 me imagino que sera a los servidores propiedad de amazon
2 K 26
johel #4 johel *
#2 buena parte del negocio de amazon son los servicios web, que podria darle esos datos, pero al departamento legal le va a dar la risa cuando vea que es una peticion de una investigacion prospectiva... es mas, igual ni la IA de filtro previo se la acepta.
2 K 36
Antipalancas21 #10 Antipalancas21
#4 Por eso envía a la UCO, cual de las dos no se sabe la que ira.
1 K 37
#11 arreglenenlacemagico
#4 si claro pero bueno el retra del juez esta apretando por portadas para que no hablen de ayuso asi que es lo que hay , si se hubiera echado un marido fontanero no estaria en el ojo del huracan yo lo siento por ella porque es muy ruin pero bueno es lo que hay no van a parar
0 K 7
obmultimedia #12 obmultimedia
#1 Estamos a un paso de que pregunte a TV3 si se hizo el carnet del club super 3 de pequeña para imputarla en la causa independentista.
3 K 62
jonolulu #14 jonolulu
#12 Era del Club Megatrix, por ahí no ha podido avanzar
2 K 42
Antipalancas21 #15 Antipalancas21
#12 No le des ideas que enseguida las coge.
1 K 31
Sr.No #24 Sr.No *
#1 alguien dijo "investigaciones prospectivas"? "Prevariacación"?
0 K 15
Kantinero #7 Kantinero
Y al resto de la profesión no le da vergüenza ajena este tipo. ?
3 K 48
Supercinexin #23 Supercinexin
#7 Qué va, si la mayoría de ellos son todos fachas también.
1 K 8
#21 Leon_Bocanegra
Ojo que como Begoña se haya descargado alguna peli de alguna web pirata, le cae la perpetua.
2 K 46
johel #3 johel
no, no es el mundo today.
2 K 38
Antipalancas21 #8 Antipalancas21
#3 Es el juez Peinado el que mas chistes y chascarrillos produce en España.
0 K 20
XtrMnIO #20 XtrMnIO
Qué espera encontrar el juecezuelo?
1 K 30
Veelicus #5 Veelicus
A ver cuando le toca a Peinado investigar quien era M. Rajoy en los papeles de Barcenas, posiblemente sea unico juez capaz de conseguirlo visto lo visto lo serio que se toma su trabajo... tu tambien te has dado cuenta, verdad?
1 K 22
Antipalancas21 #9 Antipalancas21
#5 O lo de Montoro que esta muy parado.
#6 rekus
#6 rekus
Tengo 3 perdidas de un número desconocido, mañana os cuento.
0 K 20
reivaj01 #25 reivaj01
#19 estoy de acuerdo
0 K 14
A.more #18 A.more
Este tipo no ha trabajado tanto en toda su carrera
0 K 10
timeout #17 timeout
¿Cuánto tiempo tarda Amazon en eliminar una cuenta y todo lo relacionado en cuanto dejas de pagar?
0 K 9
#13 Cincocuatrotres
Quizás tenga que ver con la desaparición del software que costó 200.000 euros y ha desaparecido?
0 K 7
#16 diablos_maiq
#13... junto con tu cerebro?
0 K 13
#19 Cincocuatrotres
#16 mi cerebro no vale esos 200.000 euros desaparecidos
0 K 7
ur_quan_master #22 ur_quan_master *
#13 y la tarjeta SIM de Dina... :troll:
0 K 11

