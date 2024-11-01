Lo pide después de que la Universidad Complutense le dijera que no tenía acceso a una cuenta de correo electrónico vinculada. El juez Peinado reclama a Amazon información sobre la web de la cátedra de Begoña Gómez. El juez que investiga el 'caso Begoña Gómez', Juan Carlos Peinado, ha solicitado a la compañía Amazon una serie de datos sobre la web de la cátedra que codirigió la esposa del presidente del Gobierno en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).