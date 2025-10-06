edición general
Juanma López Iturriaga cae en la estafa del teléfono roto: “Papá, necesito 9.811 euros”

Juanma López Iturriaga cae en la estafa del teléfono roto: “Papá, necesito 9.811 euros”

“El gilipollas del mes soy yo. A las 9:42 me escriben por SMS y me dicen ‘hola papá, mi teléfono está roto. Este es mi nuevo número, envíame un mensaje por WhatsApp cuando puedas’. Guardo el teléfono y digo hola”, comienza describiendo Iturriaga. Pasó algo de tiempo sin que la víctima en este caso contestara, por lo que los estafadores volvieron a la carga y le pidieron que fuera a su banco y en ventanilla les hiciera una transferencia de 9.811 euros. “Increíblemente yo voy porque seguía con que tenía que ayudar a mi hija”, destaca Iturriaga.

alcama #4 alcama
A mí también me estafaron haciéndose pasar por mi hija en WhatsApp. Son listos estos cabrones. No se cómo lo consiguieron y eso que yo no tengo hijas
18 K 174
#5 Grandpiano
#4 Ni WhatsApp.
0 K 9
alcama #7 alcama
#5 #6

De hecho, no tengo ni dinero
0 K 6
cocolisto #10 cocolisto
#7 Eres muy afortunado {0x1f60a}
0 K 20
cocolisto #6 cocolisto *
#4 Ni móvil... xD xD xD
0 K 20
Macadam #3 Macadam *
se fue a comisaría y ha podido recuperar el dinero.

Me alegro por él
6 K 63
#20 Restrepo77
#3 La policía no hace que te devuelvan el dinero. Habrá tirado del seguro de la tarjeta o algo por el estilo.

Me hace gracia que avisa de que en esta estafa (que es más vieja que el cagar sentado) ahora caen los listos. Te tienes que reír… animalico.
0 K 7
Macadam #22 Macadam
#20 Se sobreentiende que ningún policía ha tirado de tarjeta para que recupere el dinero :-D

Habrá dejado constancia vía denuncia y le habrán guiado sobre cómo proceder a continuación
1 K 29
Jaime131 #1 Jaime131
¿No se le ocurrió llamar al nuevo teléfono y hablar con su presunta hija?
2 K 31
panda23 #17 panda23
#16 todo dependerá de si eres un muerto de hambre o no.
1 K 21
Andreham #2 Andreham
Vamos a ver, a NADIE se le ocurre llamar o whatsappear al número anterior?

Joder, hasta cuando llega un SMS raro mis padres o yo nos mandamos un whatsapp entre nosotros en plan "te ha llegado algo?" o "me has enviado algo?".

Un poco de sentido común, sólo tienes que mantener conversaciones normales con tus seres queridos para no caer en estas cosas.
1 K 20
#9 Martillo_de_Herejes
#2 Me pasó una vez que me llegó un mensaje por whatsapp de un amigo mío (foto de perfil indefinido, su nombre tal y como lo tengo en mi lista de contactos).... Empiezo a chatear con él y enseguida me huele a cuerno quemado, porque todo era "sí", "jajaja" y cosas de este estilo. Al cabo de un rato me pide dinero, y esto fue lo que hizo que saltara toda la instalación eléctrica. Entonces voy y le pregunto cuál fue la última dirección de nuestro piso de estudiantes universitarios y el nombre de la chica con la que yo salía por entonces, y le dije que si no me contestaba iría a la policía con el cuento.... El tío tardó cero coma en borrar toda la conversación.
1 K 16
#19 Borgiano
“La cosa se está poniendo muy fea incluso para los listos”, concluía ‘Itu’.
Ah, ¿qué este señor se condidera de los listos?
1 K 19
UnoYDos #13 UnoYDos
Ya hay que ser cutre para pedir dinero por whatsapp, las cosas serias se hablan, no se chatean, aunque sea la familia.
1 K 16
kintxo #21 kintxo
No seamos incautos, cualquiera podemos caer en estas cosas. Solo tienen que tocarte la tecla adecuada en el momento adecuado para caer
0 K 14
woody_alien #23 woody_alien
A los amigos, padres y demás habría que explicarles una cosa: cuando se te rompe el móvil no te cambia el número de teléfono, te cambia el terminal, y si te lo han robado replicas la SIM.
0 K 14
Cantro #25 Cantro
Conmigo también lo intentaron. Fue una mañana muy entretenida

Aún deben acordarse de mí :troll: xD
0 K 11
#18 Grandpiano
#15 ¿Y si la hija es mozambiqueña?
0 K 9
#24 Jesucripto
Es dueño de un "call center", no debería de sorprenderle que le llamen intentando engañarle. :troll:
0 K 6
panda23 #8 panda23
Un consejo sobre todo para vuestros padres, poned una palabra clave que solo sepáis vosotros, ante la menor duda de quién está al otro lado pedís la palabra secreta. Fin de las estafas de este tipo.
0 K 6
#11 Grandpiano
#8 Eso no te asegura no caer en una estafa. La estafadora podría ser tu hija con un compinche.
1 K 24
panda23 #15 panda23
#11 porque lo normal es que te quiera estafar tú hija y su compinche y no un random de mozambique.
0 K 6
alcama #12 alcama
#8 En mi familia tenemos el protocolo secreto de : "Llamame por telefono y me lo cuentas de viva voz"
2 K 24
panda23 #14 panda23
#12 ya ,porque es imposible que te roben el registro de voz.
0 K 6
alcama #16 alcama
#14 Es que este tipo de estafas no estan tan personalizadas
0 K 6

