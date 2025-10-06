Juanma López Iturriaga cae en la estafa del teléfono roto: “Papá, necesito 9.811 euros”

“El gilipollas del mes soy yo. A las 9:42 me escriben por SMS y me dicen ‘hola papá, mi teléfono está roto. Este es mi nuevo número, envíame un mensaje por WhatsApp cuando puedas’. Guardo el teléfono y digo hola”, comienza describiendo Iturriaga. Pasó algo de tiempo sin que la víctima en este caso contestara, por lo que los estafadores volvieron a la carga y le pidieron que fuera a su banco y en ventanilla les hiciera una transferencia de 9.811 euros. “Increíblemente yo voy porque seguía con que tenía que ayudar a mi hija”, destaca Iturriaga.
| etiquetas: juanma lópez iturriaga , estafa , teléfono , roto
De hecho, no tengo ni dinero
Me alegro por él
Me hace gracia que avisa de que en esta estafa (que es más vieja que el cagar sentado) ahora caen los listos. Te tienes que reír… animalico.
Habrá dejado constancia vía denuncia y le habrán guiado sobre cómo proceder a continuación
Joder, hasta cuando llega un SMS raro mis padres o yo nos mandamos un whatsapp entre nosotros en plan "te ha llegado algo?" o "me has enviado algo?".
Un poco de sentido común, sólo tienes que mantener conversaciones normales con tus seres queridos para no caer en estas cosas.
Ah, ¿qué este señor se condidera de los listos?
Aún deben acordarse de mí