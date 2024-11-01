edición general
Otro vídeo que ocultó la Generalitat revela que Emergencias vigilaba el barranco del Poyo a las 12.38 del día de la dana

Otro vídeo que ocultó la Generalitat revela que Emergencias vigilaba el barranco del Poyo a las 12.38 del día de la dana

La Generalitat ha pasado de asegurar a la jueza de la dana que no se grabó la reunión clave del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) a reconocer que existen numerosos documentos audiovisuales de esa jornada que muestran la actuación del equipo de Emergencias. El último, que ya se ha aportado al Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, una grabación de una empresa externa para el departamento de Emergencias en el que se evidencia que a partir de las 12.28, justo cuando se decretaron las alertas hidrológicas en el río Magro..

hijolagranputa #2 hijolagranputa *
El problema, lo que ocurrió, no fue por falta de previsión, de información, de medios, etc... lo que pasó fue por miedo a declarar una emergencia y que la ACTIVIDAD ECONÓMICA DE SUS PATROCINADORE$ se viese afectada.

Si les hubiesen importado la vida de las personas más que los dineros de cierto sector de la población no me cabe la menor duda de que muchísima gente que está muerta seguiría con vida.

Y a pesar de haber demostrado eso públicamente hay valencianos que los prefieren a cualquier otra opción política.
unlugar #5 unlugar
#4 Ya no te diré que te leas la noticia pero que al menos sí el titular. Ocultaron vídeos con los que se puede probar cosas que dijeron y no hicieron, otras que hicieron y no dijeron y las que dijeron, desdijeron y volvieron a desdecir.
pitercio #3 pitercio *
Es una prueba irrefutable y palmaria que tendrá consecuencias: a esa empresa no la vuelven a contratar ni para hacer el vídeo de un cumpleaños.
unlugar #1 unlugar
Dudo que todo esto lo ocultasen para esconder su incompetencia, la cual ya quedó en evidencia de manera trágica. Me figuro que si lo estaban escondiendo es porque tenían algún tipo de órdenes para mantener la actividad normal de los ciudadanos como si no pasase nada y esperar que, por casualidad, no pasase.
#4 El_dinero_no_es_de_nadie *
#1 ¿Donde está la noticia? Si ya constaba que a esa hora se vigilaba, nadie lo ha negado ni ocultado.

La cosa es que después bajó el caudal y tres horas después los bomberos se fueron a comer.

El vídeo no revela nada nuevo como da a entender la noticia, confirma los datos que ya aportó el CECOPI
