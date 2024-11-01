Otro vídeo que ocultó la Generalitat revela que Emergencias vigilaba el barranco del Poyo a las 12.38 del día de la dana

La Generalitat ha pasado de asegurar a la jueza de la dana que no se grabó la reunión clave del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) a reconocer que existen numerosos documentos audiovisuales de esa jornada que muestran la actuación del equipo de Emergencias. El último, que ya se ha aportado al Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, una grabación de una empresa externa para el departamento de Emergencias en el que se evidencia que a partir de las 12.28, justo cuando se decretaron las alertas hidrológicas en el río Magro..