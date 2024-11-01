edición general
Qué dice el informe sobre residencias que ha vetado Ayuso en la Asamblea de Madrid

La investigación revela que se necesita el doble de personal para dar una atención digna a los mayores.

Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador *
El PP de Madrid considera que la presentación del informe no es un acto relevante. No como los protocolos de la vergüenza, que sí les pareció que eran importantes.
alcama #2 alcama
#1 ¿Hay alguna sentencia judicial sobre este tema que condene a Ayuso?
powernergia #5 powernergia
#2 Ni a Netanyahu, ni a Mazón.
#4 Toponotomalasuerte *
quien la va a condenar? Pedraz? Peinado? García Castellón?
Una pista, no hay sentencia judicial que hiciera pagar la caja b del PP ni que sepa quien es M. Rajoy.
Y zaplana está en la puta calle y Pablo Hassel en la cárcel. Sentencia judicial dice...
Era para #_2
reivaj01 #3 reivaj01
Poco veta pa lo guapa que es.
#6 laruladelnorte
vigilancia de la calidad asistencial mediante inspecciones sin preaviso y sanciones públicas; que los criterios económicos no sean determinantes en la adjudicación de centros; participación activa de trabajadores y familias en la elaboración de protocolos; coordinación sociosanitaria con el sistema de salud, incluyendo Atención Primaria y especializada; y garantizar la calidad en los menús, elaborados en el propio centro, equilibrados, variados, de temporada, individualizados y adecuados a prescripciones médicas específicas".

Algo tan razonable y necesario pero parece que los mayores poco importan a la hora de reclamar esos derechos.
