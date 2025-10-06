El rechazo a Mazón se mantiene y el 82 % de encuestados pide su dimisión

La gestión el día 29 de octubre de 2024 sigue condicionando el presente y el futuro del president de la Generalitat, Carlos Mazón. Casi un año después, la opinión ciudadana no mejora. El 82 % cree que el jefe del Consell debería dimitir tras su actuación el día de la dana, y un porcentaje mayor aún, el 90,2 %, entiende que, en el caso de no abandonar el cargo, tampoco debería ser el candidato del Partido Popular de la Comunitat Valenciana a la reelección en las próximas elecciones autonómicas.