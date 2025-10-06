edición general
10 meneos
18 clics
El rechazo a Mazón se mantiene y el 82 % de encuestados pide su dimisión

El rechazo a Mazón se mantiene y el 82 % de encuestados pide su dimisión

La gestión el día 29 de octubre de 2024 sigue condicionando el presente y el futuro del president de la Generalitat, Carlos Mazón. Casi un año después, la opinión ciudadana no mejora. El 82 % cree que el jefe del Consell debería dimitir tras su actuación el día de la dana, y un porcentaje mayor aún, el 90,2 %, entiende que, en el caso de no abandonar el cargo, tampoco debería ser el candidato del Partido Popular de la Comunitat Valenciana a la reelección en las próximas elecciones autonómicas.

| etiquetas: mazón , encuesta , rechazo , dimisión
8 2 0 K 112 actualidad
5 comentarios
8 2 0 K 112 actualidad
#4 tierramar *
Pero Mazon y el PPSOE está reemplazando los votos nacionales que pierde, por votantes inmigrantes que ademas sirve de mano de obra esclava. www.meneame.net/story/poblacion-latina-crece-valencia-numero-residente La población latina crece en Valencia: el número de residentes venezolanos aumenta un 328%
Y recientemente Mazón ha acelerado el proceso de reemplazar los votos valencianos perdidos por votos latinos fichando a una ultraderechista venezolana: nueva "delegada para la Hispanidad"
0 K 17
ipanies #1 ipanies
Está en su puesto porque Feijóo no quiere que se vaya en contra de la opinión de los valencianos... Pero si lo cambian por Camps los votantes de la organización delictiva volverán al redil :troll:
0 K 12
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
Yo pido su lapidacion.
0 K 12
Estoeslaostia #5 Estoeslaostia
Seré yo el único que pide juicio y condena para este neokiller?
0 K 8
Castigadordepagascalers #2 Castigadordepagascalers
De una patada directo a una celda debería ir. :palm:
0 K 5

menéame