edición general
Las bailarinas Ouled Naïl: impresionantes fotografías de las mujeres nómadas que cautivaron el desierto [ENG]

Las bailarinas Ouled Naïl: impresionantes fotografías de las mujeres nómadas que cautivaron el desierto [ENG]  

Mucho antes de que la sociedad moderna comenzara a cuestionar las ideas sobre el género y la sexualidad, las mujeres de la tribu Ouled Naïl en Argelia vivían según un conjunto de valores que les otorgaban una independencia notable. Ganaban su propio sustento, elegían libremente a sus parejas y mantenían relaciones fuera del matrimonio sin vergüenza alguna. Lejos de ser condenadas, estas elecciones se consideraban contribuciones vitales a la vida social y económica de la tribu, un tipo de libertad poco común.

TripleXXX
Las mujeres, y hombres, bereberes son de una belleza increíble.
