Un juez investiga a Ana Pardo de Vera por su enfrentamiento con Ndongo

Un juez investiga a Ana Pardo de Vera por su enfrentamiento con Ndongo

El juez Adolfo Carretero cita como investigada por un delito de coacciones a Ana Pardo de Vera en relación al enfrentamiento que mantuvo con Bertrand Ndongo, hace justo un año, durante el acto de conmemoración del 50 aniversario de la muerte de Franco que acogió el Museo Reina Sofía de Madrid, según ha podido confirmar LA RAZÓN de fuentes jurídicas.

8 comentarios
Esteban_Rosador
Si eres de izquierdas, puedes tener un problema con un juez en cualquier momento
5
Atusateelpelo
Un tipo denuncia a una tipa por delito de odio. El juez pide que se investigue.

Algo que seria normal y se aplaudiria para ver si hay tal delito.

Para cualquiera...
...hasta que se enteran de que el denundiante es Ndongo.
Entonces el juez es un nazi.

Para que vamos a esperar a ver si el juez desestima, o no, la denuncia.

* Que ademas diria que va a ser desestimada porque, por lo que he visto, dijo "hay que ser tonto para ser negro y facha" (aunque yo diria que le sobro lo de "ser negro" ya que es irrelevante para ser tonto y facha)
2
HeilHynkel
Jueces nazis investigando a judíos por su responsabilidad en la noche de los cristales rotos.
2
Leclercia_adecarboxylata
Ana Pardo de Vera, una historia de amor.
1
CharlesBrowson
:popcorn: :popcorn: :popcorn:

esta es lla que decia que era animalista, no?

:popcorn: :popcorn: :popcorn:
1
Leon_Bocanegra
Haber estudiado que se hubiera sacado el fachapass.
0
jaramero
Joder mondongo qué fácil de intimidar eres, a hacer más burpees!!
0
Febrero2034
Su hermana va a ir a la cárcel. La q se enfrentó a una diputada del PP por difamación acabará visitando a su hermana en prisión.
Q le jodan. Como ella ha hecho con tantos q no pensaban como ella
0

