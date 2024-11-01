Un juez investiga a Ana Pardo de Vera por su enfrentamiento con Ndongo

El juez Adolfo Carretero cita como investigada por un delito de coacciones a Ana Pardo de Vera en relación al enfrentamiento que mantuvo con Bertrand Ndongo, hace justo un año, durante el acto de conmemoración del 50 aniversario de la muerte de Franco que acogió el Museo Reina Sofía de Madrid, según ha podido confirmar LA RAZÓN de fuentes jurídicas.
| etiquetas: pardo de vera , ana , ndongo , investigación , racismo
Algo que seria normal y se aplaudiria para ver si hay tal delito.
Para cualquiera...
...hasta que se enteran de que el denundiante es Ndongo.
Entonces el juez es un nazi.
Para que vamos a esperar a ver si el juez desestima, o no, la denuncia.
* Que ademas diria que va a ser desestimada porque, por lo que he visto, dijo "hay que ser tonto para ser negro y facha" (aunque yo diria que le sobro lo de "ser negro" ya que es irrelevante para ser tonto y facha)
esta es lla que decia que era animalista, no?
Haber estudiadoque se hubiera sacado el fachapass.
Q le jodan. Como ella ha hecho con tantos q no pensaban como ella