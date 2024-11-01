Un juez investiga a Ana Pardo de Vera por su enfrentamiento con Ndongo

El juez Adolfo Carretero cita como investigada por un delito de coacciones a Ana Pardo de Vera en relación al enfrentamiento que mantuvo con Bertrand Ndongo, hace justo un año, durante el acto de conmemoración del 50 aniversario de la muerte de Franco que acogió el Museo Reina Sofía de Madrid, según ha podido confirmar LA RAZÓN de fuentes jurídicas.