4
19
clics
19
clics
Juan del Val (55 años) sobre cómo le gusta la tortilla de patata: "Si tengo que preferir, la prefiero por supuesto sin cebolla"
el colaborador de El Hormiguero y esposo de Nuria Roca admitió que la prefiere sin cebolla.
tortilla
,
cebolla
,
gastronomia
#2
andando
No se podía esperar menos de este ser despreciable
21
K
197
#12
Naranjin
#2
hahaha
0
K
6
#1
homevideo92
*
Sin comentarios
4
K
52
#3
Pitufo
Cómo me jode coincidir en algo con ese elemento.
4
K
43
#4
Leclercia_adecarboxylata
Ya está todo dicho.
1
K
33
#8
manbobi
Se veía venir.
1
K
22
#10
Mark_
Un sincebollista...esto explica muchas cosas.
1
K
21
#6
Un_señor_de_Cuenca
Lo del libro tiene un pase, pero esto ya traspasa los límites de lo tolerable.
1
K
17
#5
Elbaronrojo
Un sincebollista......Tanta turra con el libro me hace sospechar que es cosa de sincebollistas para que se hable de él y se venda más su magnífica obra de la literatura universal.
0
K
10
#13
pip
A mi me suda la polla que lleve o no lleve cebolla, me la como igual de bien. Creo que no tengo paladar, más que comer me alimento, transformando la comida en mierda para generar energía en el proceso.
0
K
10
#7
Spirito
Sin cebolla, dice.
Pero ¿Qué clase de
persona
criatura puede elegir algo así?
0
K
8
#9
Estoeslaostia
Será el tío asqueroso....
0
K
7
#11
encurtido
Reíros, pero por estas declaraciones acabará ganando algún concurso gastronómico.
0
K
7
#14
alkalin
No nos importa este señor. La estrella es su mujer.
0
K
7
#15
Wintermutius
Sincebollista. Adiós
0
K
6
Ver toda la conversación (
15
comentarios)
