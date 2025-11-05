edición general
Juan Carlos I: la Corona española «reposa enteramente sobre mí»

A sus 87 años, Juan Carlos I recuerda desde su retiro en Abu Dabi que la Corona española «reposa enteramente» en él, como dice la Constitución, y reivindica su «herencia» democrática a España, país que añora y al que le gustaría regresar cuando se cumple medio siglo de la monarquía parlamentaria. «No olvides que heredas un sistema político que yo forjé. Me puedes excluir sobre el plano personal y financiero, pero no puedes rechazar la herencia institucional sobre la que reposas.

fareway #2 fareway
Claro, claro... y tú has reposado encima de una larga lista de vedettes y corinnas y has pagado con dinero público, corrupto de los cojones.
3
Dene #10 Dene
#2
Al fin y al cabo, el Trono lo quiero para posarme sobre el, y satisfacer mis deseos, los más sublimes y los más perversos,
en cambio, a María la quiero para...
Caramba, ¡qué coincidencia!
4
Tito_Keith #12 Tito_Keith
#10 Les Luthiers, grandes!
1
#15 fingulod
#2 Eso es falso. Lo ha pagado con su dinero.

Que ese dinero antes lo haya robado al erario público es un detalle sin importancia.
0
Antipalancas21 #17 Antipalancas21
#2 Y todavía el jeta dice que por que no cobra pensión.
0
Abrildel21 #1 Abrildel21
Realmente reposa sobre Franco.
3
Milmariposas #3 Milmariposas
"Que devuelva lo robado y se vaya a un asilo". Rufián dixit!
2
#4 Tecar
"un sistema político que yo forjé"
¡No me jodas hombre!
Lo jodido del tema es que realmente piensa así.
2
Tito_Keith #13 Tito_Keith
#9 Lo interesante de este capítulo es que se nos presentan fotos como esta que nos hace pensar en dos niños teniendo un accidente, aunque el Juancar ya tenía 18 añazos cuando mató a su hermano de un tiro
1
#11 _3605
Totalmente de acuerdo, la monarquía española reposa sobre este soldado franquista, inmigrante delincuente multirreincidente, prófugo, toxicómano, fraticida, opaco, corrupto, ladrón y usuario de mujeres.
1
Pacofrutos #7 Pacofrutos *
duerme reposa y no tengas miedo de ninguna mala cosa...  media
0
#9 mr._cortimer
#7 mejorada  media
0
#5 Agrimensor
ya lo dijo uno de sus antepasados: l'etat c'est moi
1
Aergon #8 Aergon
Decrepito monarca demente, llevar corona es para poco le da la cabeza. Supongo que por eso la echa tanto de menos.
0
elTieso #6 elTieso
Entonces cuando mueras república.
0
#16 Albarkas
#6 Ya puestos, no esperemos.
0
starwars_attacks #18 starwars_attacks
Esa es su percepción personal, lo siento.
0
#14 pirat *
retoza
insultante
0

