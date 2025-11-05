Juan Carlos I: la Corona española «reposa enteramente sobre mí»

A sus 87 años, Juan Carlos I recuerda desde su retiro en Abu Dabi que la Corona española «reposa enteramente» en él, como dice la Constitución, y reivindica su «herencia» democrática a España, país que añora y al que le gustaría regresar cuando se cumple medio siglo de la monarquía parlamentaria. «No olvides que heredas un sistema político que yo forjé. Me puedes excluir sobre el plano personal y financiero, pero no puedes rechazar la herencia institucional sobre la que reposas.