Los jóvenes se vuelven abstemios: las ventas de alcohol caen en la hostelería y se hunden un 8% en el súper

Caída histórica en las ventas de alcohol en España. Las empresas que integran la industria de los espirituosos encaran este año un descenso de los ingresos del 8,1% en los supermercados y de hasta un 1,2% en la hostelería. El sector encadena así tres años consecutivos a la baja y agrava la crisis de consumo, con un descenso cada vez más acusado especialmente entre los más jóvenes, que ni siquiera se está frenando con la rebaja de los precios, del 4,6% en lo que va de año. "La tendencia y coyuntura actual del consumo, sin duda, es negativa".

Pertinax #1 Pertinax *
Buena noticia. Ahora, a por las mierdas energéticas.
9 K 110
#11 BoosterFelix
#1 Mejor aún: a por el derecho de hacer nacer a los hijos en la pobreza, en la precariedad, y en la fraudulenta explotación capitalista y monárquica que las causan.

Ya veis, que hasta la voluntad de ser responsable tiene un límite. ¿Ser responsable por las proles? Noooooooooo mi querido padaguan ...

La naturaleza, pues, el capitalismo y la monarquía lo tienen todo atado, y bien atado, sobre la piedra angular de la cultura de la pobreza y de la defensa del derecho de hacer nacer a las proles en la pobreza o la precariedad. Dejaos llevar por su sabiduría, como hacen los asnos y demás animales, votándolos con vuestros votos y con vuestras proles. Es ley de vida.
0 K 6
Pertinax #12 Pertinax *
#11 Santo Dios. Sin querer, he encendido la Turraseñal. Perdonadme todos
6 K 68
ingenierodepalillos #18 ingenierodepalillos
#12 Tiene demasiados interruptores, se lo perdonamos.
1 K 27
Connect #6 Connect
Ahora están más de modas los gimnasios y estar sano. Antes era ser un quinqui y fumar. Los tiempos cambian. Si asemas se dejara de lado las drogas, menuda ostia sería al narcotráfico.
3 K 56
#9 soberao
#6 En los gimnasios también hay mucha hormonas de engordar pollos y otras para ayudar a que los resultados se vean antes.
1 K 26
#17 mcfgdbbn3 *
#9: Sí, pero no es algo tan generalizado como el alcohol en los 80s, incluso ya en los 2000s no era tan raro beber poco o no beber, quizás dependa de la zona y del entorno, pero ya empezaba a bajar.

Sería interesante saber si hay estadísticas de gente tomando ciclos sanos a lo largo del tiempo, de gente que entrena sin ciclarse y de alcohólicos.
0 K 12
yoma #2 yoma
Son los precios los que les obligan a volverse abstemios. :troll:
3 K 48
Dragstat #4 Dragstat *
#2 y es lo mismo por lo que ahora prefieren vivir en pisos compartidos en lugar de en su propia vivienda, ir en transporte público en lugar de tener su propio coche, o no tener hijos en lugar de tenerlos. Es como Feijóo, que no es presidente porque no quiere xD
2 K 46
#16 mcfgdbbn3 *
#4: En el coche no puedes aprovechar para mirar el móvil o ir dormido, salvo que conduzca otro. :-P
0 K 12
ur_quan_master #7 ur_quan_master
#2 pues espero que no y que se estén librando de la lacra del alcohol.
1 K 24
yoma #8 yoma
#7 Compartimos el mismo deseo.
0 K 12
Narmer #10 Narmer
#2 A 12€ o más el cubata en muchas discotecas disuade a cualquiera. Solo con la primera copa ya se amortiza la botella. Si cada botella da para 12-14 copas, el margen es brutal.
0 K 8
#15 El_dinero_no_es_de_nadie
#10 Pues en hostelería es donde menos se ha notado el descenso, sólo el 1,2%.
Frente al 8,1% en las tiendas.
1 K 26
Fumanchu #3 Fumanchu
Las estrellas de la música no beben en público y no hacen referencias al alcohol, sin embargo vapeables de todo tipo están a tope, es una manera de diferenciarte de las generaciones anteriores usar drogas nuevas.
3 K 45
EsUnaPreguntaRetórica #14 EsUnaPreguntaRetórica
#3 y no hacen referencias al alcohol,

Enciende la radio y a ver si vuelves a escribir lo mismo.
0 K 10
borteixo #5 borteixo
Hay esperanza.
1 K 26
Battlestar #13 Battlestar
jeje, Curiosa coincidencia de meneos.  media
1 K 22

