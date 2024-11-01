Los jóvenes se vuelven abstemios: las ventas de alcohol caen en la hostelería y se hunden un 8% en el súper

Caída histórica en las ventas de alcohol en España. Las empresas que integran la industria de los espirituosos encaran este año un descenso de los ingresos del 8,1% en los supermercados y de hasta un 1,2% en la hostelería. El sector encadena así tres años consecutivos a la baja y agrava la crisis de consumo, con un descenso cada vez más acusado especialmente entre los más jóvenes, que ni siquiera se está frenando con la rebaja de los precios, del 4,6% en lo que va de año. "La tendencia y coyuntura actual del consumo, sin duda, es negativa".
| etiquetas: alcohol , jovenes , tendencia
Ya veis, que hasta la voluntad de ser responsable tiene un límite. ¿Ser responsable por las proles? Noooooooooo mi querido padaguan ...
La naturaleza, pues, el capitalismo y la monarquía lo tienen todo atado, y bien atado, sobre la piedra angular de la cultura de la pobreza y de la defensa del derecho de hacer nacer a las proles en la pobreza o la precariedad. Dejaos llevar por su sabiduría, como hacen los asnos y demás animales, votándolos con vuestros votos y con vuestras proles. Es ley de vida.
Sería interesante saber si hay estadísticas de gente tomando ciclos sanos a lo largo del tiempo, de gente que entrena sin ciclarse y de alcohólicos.
Frente al 8,1% en las tiendas.
Enciende la radio y a ver si vuelves a escribir lo mismo.