Los jóvenes se vuelven abstemios: las ventas de alcohol caen en la hostelería y se hunden un 8% en el súper

Caída histórica en las ventas de alcohol en España. Las empresas que integran la industria de los espirituosos encaran este año un descenso de los ingresos del 8,1% en los supermercados y de hasta un 1,2% en la hostelería. El sector encadena así tres años consecutivos a la baja y agrava la crisis de consumo, con un descenso cada vez más acusado especialmente entre los más jóvenes, que ni siquiera se está frenando con la rebaja de los precios, del 4,6% en lo que va de año. "La tendencia y coyuntura actual del consumo, sin duda, es negativa".