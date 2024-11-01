edición general
José Portillo, agricultor de toda la vida: 'Con las placas solares me pagan 1.900 euros por hectárea, haciéndolo solo me llevaba 100 euros'

Uno de los protagonistas de este cambio es José Portillo, agricultor de toda la vida. Durante décadas, trabajó su tierra con la esperanza de obtener una rentabilidad que nunca llegaba. Hoy, su historia simboliza la nueva era rural: "Antes me llevaba 100 euros por hectárea durante la cosecha, ahora me pagan 1.900 euros", cuenta.

| etiquetas: solar , energia , agricultura
jonolulu #4 jonolulu *
A mi no me salen los números. Suponiendo que una hectárea de secano vale 7-8.000€ tirando muy por lo alto, quién va a pagar 2000 por alquilar a 25 o 30 años pudiendo amortizar en 3 ó 4?

Ya sin entrar en lo de los 100€

PD: Puede que sea un caso muy particular que no refleje la generalidad
2 K 33
DaniTC #6 DaniTC *
#4 ¿8000€ por hectárea de secano? ¿Dónde has visto eso? Antes a mí familia le daban 500€ por 5 años de alquiler por una tierra de 4h. La venta no superaba los 10 mil ni de broma.
0 K 10
#7 mancebador
#4 Tienes razón los números suenan muy raro, incluso si le pagaran cuatro veces el precio de mercado les saldría mucho más a cuenta que alquilarlo a ese precio.
0 K 10
#10 Barriales
#4 #7 el precio por ha de secano oscila entre los 3/6 mil.
Yo entiendo que a este buen hombre le dan 1900€/ha por varios años.
2 K 24
#11 mancebador *
#10 Podría ser que los 1900 euros sea por varios años de alquiler, es verdad, eso no lo explican en el artículo.
1 K 17
#13 Barriales
#11 si fuesen por un año. El precio de la ha se multiplicaria y nadie trabajaría el campo. Conozco gente con muchas ha para patatas o cereal, que solo las trabajan ellos, con maquinaria muy costosa. Y dicen, de no ser por mi mujer que es funcionaria, el campo no me da para vivir dignamente.
Son gente que se quedó con casi todas las hectáreas de la familia gratis o casi, cuando la emigración, y compro muchas mas por casi nada hace decadas.
0 K 7
#12 Ferroviman *
#7 en mi tierra pusieron eólica y convirtieron a la gente que tenía los riscos y las parcelas de los picos altos, que son las tierras más baratas y duras de labrar, en los tíos más ricos del pueblo. Los de la electrica alquilaban por miles de euros al año el cuadrado de tierra que ocupaba el molino, dándose casos de gente que le ponían varios en una tierra que no valía 5000 euros ni de palo, y por la que iberdrola le pagaba 25k Al año en alquiler. Siempre pensamos que iberdrola no quería tener…   » ver todo el comentario
0 K 10
ayatolah #14 ayatolah
#12 Si, pero si al señor del artículo, le pagasen 200-300€ en vez de los 100€que le estaba sacando, me imagino que el señor tan contento que estaría, que estaría sacando el doble o el triple y sin doblar la espalda, y la eléctrica sin necesidad de pagar 19 veces más, por mucho que luego le saquen a la venta de energía.
0 K 10
bronco1890 #2 bronco1890
El problema es tener que arar, sembrar, gradear, tratar... Para sacar 100 euros.
1 K 31
Torrezzno #1 Torrezzno
Y la fruta y la verdura ya la importamos de otros sitios. Magnífico para el medio ambiente y la salud. Como decía Nicolás Olea, nos enferman y nadie hace nada. Obvio, la pela es la pela
0 K 20
#3 encurtido *
La rentabilidad de 100€/Ha es el extremo más bajo, quizá algún cultivo de cereal de los que prácticamente es un día sembrar y otro recoger (ya sé qué hay más cosas, regar, almacenar, vender, etc. pero se entiende).

Cualquier cosa de la de estar unos meses doblando lomo da viarios miles por Ha. Eso sí, en salarios quizá ni dé para pagar SMI.

Desde mi desconocimiento, ¿por qué usar tierras fértiles que se suponen caras, en vez de ir a una zona esteparia?. En este caso parece obvio, es el típico…   » ver todo el comentario
1 K 12
kastanedowski #5 kastanedowski
Si no inviertes nunca ganadas nada... para ganar esos 1900 alguien puso bastante... ya hablaremos de las letras pequeñas en los contratos
0 K 10
Olaz #9 Olaz
Lo que quiere decir es que antes tenía que trabajar y ahora no
0 K 9
#15 bombero_forestal
Igual tiene que contemplar el coste del reciclaje y quitar las placas. Habría que ver el contrato
0 K 9

