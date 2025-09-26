José Portillo, agricultor, tras cambiar el trigo por las placas solares: “Antes ganaba 100 euros por hectárea y ahora 1.900”

En el corazón del campo sevillano, el paisaje de Carmona ha cambiado de manera visible. Donde antes predominaban los trigales, los campos de girasol o las pipas, hoy se extienden hileras de paneles fotovoltaicos que reflejan el sol andaluz. El aumento constante del precio de la electricidad y la caída del valor de los cultivos tradicionales ha llevado a muchos propietarios a replantearse su modelo de negocio. El propio alcalde de Carmona lo ha reconocido públicamente: el municipio vive un auténtico boom solar. En la actualidad hay 28 proyectos
| etiquetas: agricultura , sustitución , placas , fotovoltaicas , carmona , rentabilidad
Colega, al final #12 tenía razón y eres incapaz de ver la realidad aunque te la encuentres...
Claro que es reversible, TODO es reversible...
Con maquinaria pesada y toneladas de CO2 en forma de combustibles fósiles se puede transformar en cultivable hasta el "malpaís" que es básicamente lava solidificada...
Pero es que no es necesario cargarse las zonas de cultivo cuando tienes miles de hectáreas que ya están con cemento.
Y he visto varios campos de esos, aquí en Taiwán se han tenido que prohibir porque salía más rentable que cultivar.
¿Según tú deberíamos llenar toda España de paneles solares?
Creo que ni tú ni nadie sabe cuantas hectáreas son necesarias, lo lógico es ir llenado de paneles solares las que menos impacto sobre la naturaleza y la futura viabilidad de España tenga...
Pues bien, no se está llenando ni una hectárea de carreteras con paneles y se está llegando con cemento hectáreas de cultivo...
El pensar que eso es bueno es de tener pocas luces.
es.m.wikipedia.org/wiki/Alcarràs
Mientras las carreteras sin estar llenas de paneles solares, ni los garajes a aire libres o los edificios...
¿A mi que me importa que este tipo gane dinero?
Y estoy de acuerdo contigo en que, el gobierno tiene que impulsar que sean los tejados de las casas, edificios y naves industriales las que se cubran con paneles fotovoltaicos.
1- Tenemos mas comida que nunca incluso tiramo un porcentaje muy alto . La independencia alimenticia esta asegurada.
2- La captura de CO2 es irrelevante para el cultivo agricola y seguramente mas bajo que el producido por la mauinaria agricola y muuuuucho mas CO2 se ahorra con la energia solar.
3- Espana tiene una gran oportunidad con la produccion energia, algo caido del cielo , como el turismo y no lo esta aprovechando lo suficiiente
Que tengas ahora comida de sobra e incluso la tiremos no significa que siempre sea así, de hecho, históricamente, se han vividos muchas épocas que teníamos comida de sobra para luego pasar hambre.
2 y 3) Nadie
No se si lo haces de forma intencionada, sabiendo uqe mientes o usas parabolas para dale msa peso a tu opinion.
1- Cuando llenas de cemento un campo de cultivo Esto es FALSO Cuando se pone paneles solares NO se lena de cemento el campo y lo que s ehace es reversible
Y no sigo porque lo que es claro es que tienes muy poca idea de logica formal.
2- poner paneles y destrozar sumideros naturales de CO2 o poner esos mismos paneles en suelos que NO son sumideros naturales de CO2 . Falso Dilema >
Si en todo te informas igual es normal tus conclusiones.