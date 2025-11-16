edición general
José Bono y Jorge Verstrynge defienden la ocupación marroquí del Sáhara en pleno aniversario de la Marcha Verde

Cincuenta años después de la Marcha Verde dos veteranas figuras de la política española han salido en defensa de la estrategia de la monarquía marroquí. Bono, uno de los rostros del PSOE que se ha convertido junto a Rodríguez Zapatero en altavoz del régimen alauí, alaba "la gran sabiduría y la visión clarividente de su Majestad el rey", a su juicio, la resolución de la ONU muestra "un nuevo éxito de una diplomacia Real clarividente". Verstrynge por su parte canta las bondades del reino “Yo creo que el siglo XXI va a ser un siglo marroquí" dice

| etiquetas: josé bono , jorge verstrynge , sáhara , marruecos
g3_g3 #2 g3_g3
Vaya par de mercenarios políticos, seres absolutamente despreciables, siempre viviendo del erario público más negocietes, comisiones, carguitos, sobres y pelotazos varios.

Mi más enérgico vomito político y social sobre ellos y su estirpe.

Alguien debió haberles dado lo suyo a estás sanguijuelas.
Olepoint #6 Olepoint *
#2 Jorge Verstrynge ha sido profesor de universidad y es profesor emérito de la misma.

Entiendo que no sepas lo que es un profesor, búscalo en el diccionario... oh, perdón, búscalo en google, que seguro que tampoco sabes lo que es un diccionario.
g3_g3 #7 g3_g3
#6 Entiendo que no sepas de donde salen los sueldos de los profesores de la Complutense.
Es normal para un gañán apesebrado e ignorante como tú. :peineta:
Lugon #10 Lugon
#7 En la Complutense no sé, pero en la UC3M daba charlas a los de políticas en cuarto en el periodo del 2008/2010 aprox. Un personaje que se traía a su mujer a clases para que le riera las gracias. Por aquel entonces iba de anarco capitalista y no recordaba ser un joven fascista mientras discutía su buen hacer como asesor del gobierno de Venezuela.
pitercio #11 pitercio
#9 pues sí, Toni Cantó a su lado es un aprendiz.
obmultimedia #4 obmultimedia
vaya, Verstrynge se ha vendido al argumentario de la "derecha".
pitercio #8 pitercio *
#4 De Vestrynge recuerdo cuando iba con casco de moto y cadenas apaleando peña, antes de irse a Alianza Popular y luego hacerse todo el círculo.
obmultimedia #9 obmultimedia
#8 Este inventó el termino de Chaquetero.
g3_g3 #12 g3_g3
#8 Los partidos están encantados de contar en sus filas con mercenarios como este.
Buena prueba es que como dices se ha recorrido el arco parlamentario al completo, cosa que continuó su hija.
aupaatu #3 aupaatu *
El aliado más importante de Israel y EEUU en África con una monarquía corrupta en la que no tienen cabida las primaveras árabes tan alabadas y fomentadas en el mundo libre y democrático que no reconoce un genocididio tras dos años arrasando Palestina y que no ve en las revueltas de jóvenes marroquíes nada noticiable parece que es la imagen del futuro africano para los ilustres del PSOE que lo ven liderando el Siglo XXI en lo que quedará fuera de los BRICS en el África excolonial.
Cosas de visionarios agradecidos
Parece que la inversión en Pegasus le mereció la pena a Mohamed
Carnedegato #5 Carnedegato
Bono y Verstrynge defendiendo la ocupación marroquí del Sáhara es el resumen perfecto de la dejadez de la PSOE y sus aliados: años plegándose a Rabat mientras prometen referéndum y derechos que nunca llegan. Bono adulando al rey alauí y Verstrynge celebrando “un siglo marroquí” reflejan la sumisión política de España y la incapacidad de la PSOE para defender intereses propios. El Sáhara sigue atrapado y la PSOE sigue mirando para otro lado.
