José Bono y Jorge Verstrynge defienden la ocupación marroquí del Sáhara en pleno aniversario de la Marcha Verde

Cincuenta años después de la Marcha Verde dos veteranas figuras de la política española han salido en defensa de la estrategia de la monarquía marroquí. Bono, uno de los rostros del PSOE que se ha convertido junto a Rodríguez Zapatero en altavoz del régimen alauí, alaba "la gran sabiduría y la visión clarividente de su Majestad el rey", a su juicio, la resolución de la ONU muestra "un nuevo éxito de una diplomacia Real clarividente". Verstrynge por su parte canta las bondades del reino “Yo creo que el siglo XXI va a ser un siglo marroquí" dice