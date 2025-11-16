José Bono y Jorge Verstrynge defienden la ocupación marroquí del Sáhara en pleno aniversario de la Marcha Verde

Cincuenta años después de la Marcha Verde dos veteranas figuras de la política española han salido en defensa de la estrategia de la monarquía marroquí. Bono, uno de los rostros del PSOE que se ha convertido junto a Rodríguez Zapatero en altavoz del régimen alauí, alaba "la gran sabiduría y la visión clarividente de su Majestad el rey", a su juicio, la resolución de la ONU muestra "un nuevo éxito de una diplomacia Real clarividente". Verstrynge por su parte canta las bondades del reino “Yo creo que el siglo XXI va a ser un siglo marroquí" dice
| etiquetas: josé bono , jorge verstrynge , sáhara , marruecos
Mi más enérgico vomito político y social sobre ellos y su estirpe.
Alguien debió haberles dado lo suyo a estás sanguijuelas.
Entiendo que no sepas lo que es un profesor, búscalo en el diccionario... oh, perdón, búscalo en google, que seguro que tampoco sabes lo que es un diccionario.
Es normal para un gañán apesebrado e ignorante como tú.
⦁ José Bono se construye una mansión en Tánger
⦁ El exministro del PSOE, José Bono, apoya en un medio oficialista marroquí el cambio de postura de España en el Sáhara."España ya devolvió el Sáhara a quien le pertenece históricamente (Marruecos)… » ver todo el comentario
Buena prueba es que como dices se ha recorrido el arco parlamentario al completo, cosa que continuó su hija.
Cosas de visionarios agradecidos
Parece que la inversión en Pegasus le mereció la pena a Mohamed