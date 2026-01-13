Jordi Évole, presentador, 51 años: ''Yo soy muy fan del cristianismo. Me parece que tiene unos principios que yo aplicaría en una sociedad ideal''

el presentador de La Sexta explica que no entiende como en la actualidad ''hay tanta gente que tenga una opinión tan chunga de los inmigrantes o del colectivo LGTBI''. ''Pienso, hostia, esto no era. La extrema derecha no es cristianismo.
Mas, si Jesús levantara cabeza y viera a los jefazos fantoches cristianos, se moriría, ésta vez del estupor y vergüenza ajena.
Que Évole se arrime al cristianismo es otra prueba de que el Évole que destacó va en decadencia.
"La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. 12 Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva; 14 y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión."
(1 Timoteo 2:11-13)... nuevo testamento.
Habría que terminar ya de seguir ese estupido libro que no aporta nada.
Si lo lees te das cuenta de la locura de la gente que lo escribió y los que lo siguen.