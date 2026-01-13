edición general
Jordi Évole, presentador, 51 años: ''Yo soy muy fan del cristianismo. Me parece que tiene unos principios que yo aplicaría en una sociedad ideal''

Jordi Évole, presentador, 51 años: ''Yo soy muy fan del cristianismo. Me parece que tiene unos principios que yo aplicaría en una sociedad ideal''

el presentador de La Sexta explica que no entiende como en la actualidad ''hay tanta gente que tenga una opinión tan chunga de los inmigrantes o del colectivo LGTBI''. ''Pienso, hostia, esto no era. La extrema derecha no es cristianismo.

tunic #3 tunic
Cristo era un hippie de mucho cuidado, otra cosa es lo que ha hecho la Iglesia con su mensaje original.
#5 Eukherio
#3 Es que hoy en día la palabra de Cristo no vale ni para la propia Iglesia. De locos lo de echar a los mercaderes del templo cuando hoy en día tienen las catedrales con tiendas de recuerdos y paridas similares.
pitercio #6 pitercio
#3 ya ves, era un meditabundo tántrico que se volvió mainstream en una época de invasores externos y conspiraciones internas por el poder.
Spirito #7 Spirito *
#3 Bueno, pero en cualquier caso nada original pues ya Confucio, entre tantísimos otros, siglos y siglos antes de que naciera supuestamente Jesús decía aquello de "no hagas a nadie lo que no quieres que te hagan" y similar.

Mas, si Jesús levantara cabeza y viera a los jefazos fantoches cristianos, se moriría, ésta vez del estupor y vergüenza ajena.

Que Évole se arrime al cristianismo es otra prueba de que el Évole que destacó va en decadencia.
javierchiclana #4 javierchiclana
Si alguien se acuesta con un hombre como si se acostara con una mujer, se condenará a muerte a los dos, y serán responsables de ella, pues cometieron un acto infame. (Levítico 20:13)

"La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. 12 Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva; 14 y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión."
(1 Timoteo 2:11-13)... nuevo testamento.
#8 vantablack
#4 A los que dicen que el cristianismo mola, les recomendaría leerse el antiguo testamento porque telita. Otra cosa es que a día de hoy lo "olviden" o hagan piruetas mentales para defender lo indefendible.
#9 ombresaco
#8 por cosas como esas no se permitía leer las escrituras, sino dejar que la iglesia las interprete
Skiner #11 Skiner
#9 Si hoy una parte de la gente lamentablemente es totalmente retrograda, Imagina como eran hace 2000 años o más.
Habría que terminar ya de seguir ese estupido libro que no aporta nada.
Si lo lees te das cuenta de la locura de la gente que lo escribió y los que lo siguen.
eldet #13 eldet
#8 yo no estoy a favor del cristianismo, pero este empieza en el nuevo testamento. El antiguo es de los judios
#1 ombresaco
Yo soy muy fan del abecedario o del refranero. Escogiendo y mezclando cuidadosamente, puedo llegar al mensaje que quiera
javibaz #2 javibaz
Ya se aplica, se acumula el dinero en manos de cuatro y luego se pide más para tu lucha contra la pobreza.
eltxoa #10 eltxoa *
Vaya pendulazo que nos viene...! Gracias hijos de patos!
#12 luckyy
El mensaje de Cristo o la iglesia es de lo más básica ( como todos los mensajes de las religiones). Solo ha que leer los diez mandamientos para darse cuenta de ello. Por cierto, Moisés pecando en un ataque de ira rompió las tablas de dios, nada menos.
