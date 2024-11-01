edición general
Joe Rogan se burla de Trump: «De repente, va a publicar los archivos», dijo el popular podcaster. «Pensaba que no había ningún archivo». (Eng)

Eibi6 #4 Eibi6 *
#3 Nick Fuentes es un nazi admirador de Hitler dicho por él mismo, que te gusta pero no mucho... Los demás ahí andan con mayor o menor descaro pero están en la misma línea :palm:

Que te gusten nazis no quiere decir que lo seas, aunque lo del pato... Si andas, hablas y pareces un pato lo más probable es que seas un patonazi
Findeton #5 Findeton
#4 No, no me gusta Nick Fuentes. Ni un pelo.
frg #8 frg
#4 Si te sientas a una mesa con 9 nazis, ¡eres el décimo!
Findeton #12 Findeton
#8 Si, todos nazis.
#17 Peter086
#12 Todos no, sólo los que han admitido admirar a los nazis o se comportan como ellos.
Findeton #19 Findeton
#17 ¿Pero entonces consideras a Joe Rogan nazi o no?
#20 Peter086
#17 Creo que no.... ¿tú qué opinas de Fuentes?
Findeton #21 Findeton
#20 Que Fuentes si tiene ideas por lo menos fascistas. Lo dicho, no me gusta un pelo.
#30 Peter086
#21 Más que fascistas.... se confiesa pro-nazi. Hasta ha llegado a hablar de "limpieza racial" con otro nombre.
frg #31 frg *
#12 Todos no, sólo los que has mencionado. :-D

Nitros #27 Nitros
#8 Según esa fantástica teoría tuya, Pablo Iglesias sería nazi, ya que en sus inicios iba a las tertulias de intereconomia a sentarse con un puñado de "nazis" para debatirlos.

De ahí se hizo famoso.
frg #32 frg
#27 Sería lamentable que te tengo que explicar la frase después que el otro blanquee nazis, pero ya sé que sois los mismos blanqueadores.
Nitros #34 Nitros
#32 TDS NZS
frg #36 frg
#34 No, no todos, son sólo los que son, y sus palmeros.
HaCHa #39 HaCHa
#8 Yo llevo cinco años dando por culo en burbuja.info y cada día soy más rojo.
El mundo no es una mierda porque haya joputas en él, sino porque a menudo la gente buena les deja hacer.
#14 El_Ogro_Ñes
Hombre, Joe Rogan. El que se pasó años diciendo que no quería darle su plataforma a Trump y luego poco antes de las elecciones le hace una entrevista masaje larguísima, además de declarar abiertamente que le iba a votar.
Expat_Guinea_Ecuatorial #23 Expat_Guinea_Ecuatorial
#14 Joe Rogan era progre hasta que dejo de serlo, date unos años a ti mismo
2 K 30
#24 uruK *
#23 Joe Rogan es igual que siempre, de hecho, se define a sí mismo como de izquierdas en todo lo tocante a los social, pero no traga todo lo referente a la "política de identidad liberal" (que supongo que hoy en día es lo que se considera ser progre), en concreto el enfoque en grupos específicos, que según él provoca más división social aun y a un tiempo provoca desinterés por temas económicos y de clase, por eso declaró que no votaría por Kamala Harris y apoyó a Trump del que ahora parece que ya reniega, tendrá más o menos coherencia, pero bueno, por ahí sigue yendo. En 2020 apoyó públicamente a Bernie Sanders, pero cuando salió Biden decidió votar al partido libertario, en fin, ideología fluida.
#25 uruK
#14 En 2020 apoyó públicamente a Bernie Sanders, pero como salió Biden votó al partido libertario americano, luego apoyó a Trump porque según él le había convencido Elon Musk, y ahora pues parece que ya no le gusta Trump, por lo visto le gusta moverse por todo el espectro político.
frg #33 frg
#25 Por todo no. Cuando te mueves tanto por el "centro" acabas siendo ... ¡ultracentrado! Nadie lava más blanco.
#37 Peter086
#25 Coño, como Toni Cantó
#38 uruK
#37 De ese rollo.
#11 JanSolo
#3 Yo creo que no, que ere tu el que ha dicho que un racista homófobo tenía integridad.
3 K 32
#29 Setis
#28 Ya pusiste tu lista arriba, no hace falta que la repitas.
2 K 27
Findeton #1 Findeton
Menos mal nos queda Joe Rogan, creo que sí tiene algo de integridad, como tenía Charlie Kirk. Porque Tucker Carlson y Nick Fuentes no los trago.
Eibi6 #2 Eibi6
#1 una vez más dando clases de escoger a nuestro nazi preferido{grin} siempre asomando la patita naziola él autodenominado liberal:palm:
Findeton #3 Findeton
#2 Todos nazis, excepto tú, claro. A ver si el nazi vas a ser tú.
#26 Setis
#3 Cada persona escucha a aquellos a los que quiere parecerse.
1 K 16
Findeton #28 Findeton
#26 Yo escucho y leo a gente de muy diversas ideologías, no sé tú.
Penrose #6 Penrose
#2 Joe Rogan es nazi también? Vaya, hay que entrar en menéame para actualizar la lista.
frg #7 frg
#1 ¿Integridad? xD xD

Ahora pedir taxis es integridad. Lo siguiente es fletar aviones para ver si a los pasajeros les gusta saltar del avión al mar.
#9 noquierotuspam2025
#1 De los demás no tengo idea, no sigo mucho a los influencers de ningún tipo, pero sí sé en lo que a mí me afecta que Tucker Carlson defiende a Maduro
Pablosky #10 Pablosky
#1 ¿no estás siendo irónico, verdad?
#15 Peter086
#1 ¿Kirk? Me suena.... ah, sí... es el que cambió su apoyo a Israel tras fallarle las donaciones desde ese sector, ¿verdad?
2 K 22
Joder__soy_yo #22 Joder__soy_yo
#15 si, un dechado de integridad
#16 Eyacua
#1 menos mal que entre los nazis hay algunos menos nazis quenlos mas nazis.

:palm:
Findeton #18 Findeton
#16 Sólo en mnm Joe Rogan es considerado nazi.
#13 ombresaco
Sospecho que tras tanto tiempo, los famosos documentos van a tener una credibilidad similar a las actas de las últimas elecciones de Venezuela.
meltbananarama #40 meltbananarama
Joe Rogan y todos sus podcastbros son lo que auparon a Trump a la presidencia, lo que tendrían que hacer es pedir perdón, no burlarse.
#35 sliana
Igual se sorprende si publican un par de toneladas de documentos ilegibles por estar redactados
