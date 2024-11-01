edición general
26 meneos
39 clics
El jesuita Francesc Peris, pederasta confeso, no será juzgado al haber prescrito sus delitos

El jesuita Francesc Peris, pederasta confeso, no será juzgado al haber prescrito sus delitos

el propio sacerdote sí reconoció los abusos en el marco de un procedimiento interno abierto por los jesuitas, según explicó Pau Vidal, delegado de la orden en Catalunya. Además, ante el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el órgano del Vaticano encargado de investigar estos delitos en el ámbito canónico, Peris también admitió haber abusado de menores catalanes y bolivianos...

| etiquetas: jesuita , pederastia , iglesia , celibato , religión
21 5 1 K 298 politica
7 comentarios
21 5 1 K 298 politica
Jointhouse_Blues #4 Jointhouse_Blues
En qué cabeza entra que semejante crimen pueda prescribir.
2 K 33
javierchiclana #2 javierchiclana *
De Cataluña a Bolivia. No sería el primer caso que tranladan pederastas a misiones para retirarles del foco de una denuncia (normalmente no judicial)... seguro que en los países empobrecidos no encuentran a niños vulnerables. :ffu:

Iglesia Católica en el top del encubrimiento a pederastas.
1 K 29
devilinside #6 devilinside *
#2 Yo he comentado alguna vez que a uno que yo tuve de profesor en un colegio de curas le mandaron a Ecuador por un asunto que, incluso a principios de los 80 del siglo pasado fue bastante escandaloso, ya que la víctima, hijo de militar, se suicidó con la pistola de su padre y el padre juró que iba a matar al cura con la misma pistola. El asunto es que, no sé si por un error administrativo de la orden religiosa o porque alguien le tenía ganas, en vez de mandarlo a un colegio en un sitio…   » ver todo el comentario
7 K 92
The_Ignorator #7 The_Ignorator
#5 yo creo que la solución es más malismo.
Falta gente mala en el mundo
1 K 16
The_Ignorator #3 The_Ignorator
Lastima que no exista ese infierno con el que sus correligionarios se dedican a acojonar al personal para que bailen a su son
1 K 12
#5 Katos
#3 el buenísimo que nos rodea permite estas barbaridades eticas
0 K 9
cocososo #1 cocososo
Sin comentarios
0 K 6

menéame