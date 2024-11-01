edición general
Jensen Huang, CEO de Nvidia: “La próxima generación de millonarios serán fontaneros, carpinteros o electricistas”

La inteligencia artificial (IA) ha experimentado en los últimos años un avance sustancial, hasta el punto de que son muchas las voces que apuntan a una mayor consolidación de esta herramienta en el ámbito laboral. Hasta ahora, es una tecnología presente en el día a día en múltiples sectores, especialmente en el mundo de la informática, aunque aspira a consolidarse en muchísimas profesiones al ser un instrumento que ayuda a reducir los tiempos de trabajo, de modo que muchos trabajos realizados por el ser humano sean reemplazados por ella.

ehizabai #2 ehizabai
La próxima generación de millonarios serán herederos. Como esta generación, y como la anterior, y la anterior, y la anterior.
Y luego habrá un pequeño número, magnificado por la propaganda, de ladrones, genios y suertudos varios, para poder vender que a rico puede llegar cualquiera.
Autarca #8 Autarca *
#2 Entra el profesor a clase, y dice al alumnado

"Escribid vuestro nombre en un papel, y haced una bola con el"

Los alumnos obedecen religiosamente, y cuando todos han terminado, el profesor levanta una papelera y exclama:

"Esta papelera simboliza la riqueza, el que consiga encestar su bola de papel en ella sin levantarse de su asiento conseguirá triunfar"

Y acto seguido, coloca la papelera justo delante de las mesas centrales de la primera fila.

Los alumnos se

Aergon #12 Aergon
#2 Cada vez que leo una verdad como esa pienso que mas acertada estaba la serie del 3%. Y no digo mas para no destriparla por completo.
Asimismov #5 Asimismov
Trabajando no te haces millonario, ni como fontanero ni como electricista.
elTieso #4 elTieso
Este señor no ha sido fontanero, carpintero, ni electricista en su vida.
ummon #7 ummon
Por supuesto, un fontanero se va a hacer millonario cobrando facturas gigantescas a gente que no tiene trabajo…
Y por supuesto milmillonarios van a llamar a fontaneros “anónimos” para que hagan el trabajo en sus mansiones bunkers a precio de sangre de unicornio en lugar de tener una empresa especializada en fontaneros (de los de siempre) para sus instalaciones.
HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Millonarios no sé .. pero que van a vivir muy tranquilos porque saben que van a tener trabajo de sobra, seguro.

La cantidad de gente que no sabe hacer practicamente nada es increible. Y no hablo de levantar un muro o cambiar un cuarto de baño, hablo de arreglar un enchufe o cosas similares.

Y como te vayas a zonas rurales, ya lo flipas. El carpintero chapuzas de toda la vida se jubila y no hay repuestos. Y no se pueden sustuir por la IA (al menos una parte de su trabajo del diseño o planteamiento de una instalación eléctrica doméstica, podemos hablar luego)
Aergon #11 Aergon *
#1 ¡Millonarios! nada de medias tintas. Van a ser los próximos millonarios al nivel de Amancio Prada o Ana Botín gracias al magnífico don que nos hemos dado del ascensor social.
Si ni así se satura el mercado laboral con la mano de obra que ahora no consiguen lo bastante barata ya no saben que mas van a tener que hacer.
JackNorte #3 JackNorte
Cuando tienes una oferta y todo un mercado de trabajadores dispuestos lo que tienes es mucha competencia por puestos escasos , no hace que sea mas caro el trabajo a desempeñar sino todo lo contrario. Pero quizas me equivoque y de repende las pocos trabajos que son para humanos nadie quiera hacerlos y dispare su precio. Pero me pareceria raro.
Graffin #9 Graffin
Lo dice porque el dolar se va a depreciar tanto que cualquiera va a llevar millones en la cartera.
hazardum #10 hazardum
Ese tipo de trabajo no se puede capitalizar individualmente, ya que tiene restricciones obvias como el tiempo, otra cosa serán empresarios que tengan empresas que contraten a fontaneros, carpinteros, electricistas, etc, entonces si , pero un fontanero individualmente por si solo podrá hacer X trabajos al día, nada mas, hay un limite, no le faltara trabajo, pero no se puede hacer millonario con eso.
#6 Dedalos *
A veces los CEO dicen tontadas..., que sean los uncios que tengan tabajo no quiere decir que vayan a ser millonrios, mas bien al contrario, todos los que no trabajan querran ser fontaneras y voilá, todos pobres otra vez :-). Oferta y demanda, se hace los suecos, pero bien que chupan de la teta capitalista, no entienden el mundo de otra forma. Esa es la gran lacra de nuestra sociedad.
