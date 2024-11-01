Jensen Huang, CEO de Nvidia: “La próxima generación de millonarios serán fontaneros, carpinteros o electricistas”

La inteligencia artificial (IA) ha experimentado en los últimos años un avance sustancial, hasta el punto de que son muchas las voces que apuntan a una mayor consolidación de esta herramienta en el ámbito laboral. Hasta ahora, es una tecnología presente en el día a día en múltiples sectores, especialmente en el mundo de la informática, aunque aspira a consolidarse en muchísimas profesiones al ser un instrumento que ayuda a reducir los tiempos de trabajo, de modo que muchos trabajos realizados por el ser humano sean reemplazados por ella.