Jemima Kirke: “¿Cómo puede un judío apoyar los asesinatos de Gaza cuando nuestra identidad está definida por el Holocausto?”

"¿Redes? Instagram es ruido y todo se mezcla: vemos a niños siendo mutilados en Gaza y luego pasamos a una foto de Bella Hadid o la influencer de turno. Es una locura que saltemos de la imagen de un genocidio a una tradwife y que nuestra mente no recapacite sobre lo que acabamos de ver. Eso dice mucho de nosotros y es algo que me abruma.Como judía, lo que está ocurriendo ahora mismo me horroriza. Es terrible lo que estamos presenciando. ¿Cómo podría un judío apoyar estos asesinatos cuando nuestra identidad está definida por el Holocausto?".