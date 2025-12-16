Javier Milei se reunió en la Casa Rosada con José Kast, el presidente electo de Chile

Javier Milei recibió este mediodía en Casa Rosada al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, la cual prevé configurar un giro concreto en materia de política exterior entre Argentina y su país vecino, ya que ambos líderes tienen una relación estrecha y un alineamiento ideológico que el mandatario saliente, Gabriel Boric. En la Casa Rosada buscaban que el encuentro sirva para iniciar los lazos diplomáticos entre Milei y Kast en calidad de su vínculo como jefes de Estado. El argentino considera que el chileno será su principal aliado.