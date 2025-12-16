Javier Milei se reunió en la Casa Rosada con José Kast, el presidente electo de Chile

Javier Milei recibió este mediodía en Casa Rosada al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, la cual prevé configurar un giro concreto en materia de política exterior entre Argentina y su país vecino, ya que ambos líderes tienen una relación estrecha y un alineamiento ideológico que el mandatario saliente, Gabriel Boric. En la Casa Rosada buscaban que el encuentro sirva para iniciar los lazos diplomáticos entre Milei y Kast en calidad de su vínculo como jefes de Estado. El argentino considera que el chileno será su principal aliado.
Y Kast es derecha bien blandita.
Que le hayan elegido no hace que no sea un fascista.
Que alguien gane unas elecciones, limpias o no, no significa que no sea fascista o nazi o franquista o vegetariano o lo que quieras.
Lo que determina si se es fascista o no, es la ideología y las políticas que aplica, no como llega al poder.
Claro que Sánchez no es Hitler, pactar con el resto de fuerzas como hace él no es lo mismo que obligarlos mediante actos violentos a votar lo que les digas que voten como se hacía en Alemania. Uno se porta como un demócrata y el otro como un nazi, entiendo que no quieras ver la diferencia porque parece que te gustan los fascistas, pero la diferencia es enorme.
Porque ya puestos, el control de rentas de alquiler que hace Sánchez también lo hacía Franco y eso es fascismo.
Franco también hablaba en público, y comía y tomaba café, así que cualquiera que hable en público, como o beba café es fascista según ese argumento, ya ves lo descabellado que es.
No todo lo que hacía Franco era fascista, como tampoco ser vegetariano te hace Nazi solo porque Hitler también lo fuera.
Y aquí tenemos a los vendepatrias infiltrados.