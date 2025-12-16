edición general
Javier Milei se reunió en la Casa Rosada con José Kast, el presidente electo de Chile

Javier Milei recibió este mediodía en Casa Rosada al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, la cual prevé configurar un giro concreto en materia de política exterior entre Argentina y su país vecino, ya que ambos líderes tienen una relación estrecha y un alineamiento ideológico que el mandatario saliente, Gabriel Boric. En la Casa Rosada buscaban que el encuentro sirva para iniciar los lazos diplomáticos entre Milei y Kast en calidad de su vínculo como jefes de Estado. El argentino considera que el chileno será su principal aliado.

27 comentarios
Comentarios destacados:    
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso *
#3 el hijo de un miembro del partido nazi alemán que causalmente es el líder de la extrema derecha chilena, da para meme xD
4 K 65
Findeton #5 Findeton *
#4 Afortunadamente las culpas no se heredan.

Y Kast es derecha bien blandita.
2 K 6
Andreham #8 Andreham
#5 Salvo que sean comunistas.
0 K 8
Findeton #11 Findeton
#8 ¿A qué te refieres?
0 K 13
Verdaderofalso #9 Verdaderofalso *
#5 claro, insinuar que Pinochet te votaría es ser de derecha bien blandita xD
www.meneame.net/story/pinochet-votaria-quien-jose-antonio-kast-milei-c
3 K 54
Findeton #10 Findeton
#9 Falso, le preguntaron que si Pinochet le votaría a él o a su oponente y él respondió.
0 K 13
ipanies #2 ipanies
El fascismo de amiguetes!!!
2 K 46
Findeton #3 Findeton
#2 El fascismo de ganar elecciones.
2 K 31
Andreham #7 Andreham
#3 Ahora no hay dudas.
1 K 15
Findeton #12 Findeton
#7 No hay dudas, la izquierda es anti-democrática.
3 K -16
#17 Piscardomorao
#3 Con esa lógica, Hitler no era nazi.

Que le hayan elegido no hace que no sea un fascista.
0 K 6
Findeton #19 Findeton *
#17 Hitler nunca ganó las elecciones (de forma limpia), empezó gobernando en minoría (como Sánchez, aunque eso no significa que Sánchez sea Hitler).
0 K 13
#20 Piscardomorao *
#19 Pero ganó unas, que fueran limpias o no, que no lo fueron,da igual.

Que alguien gane unas elecciones, limpias o no, no significa que no sea fascista o nazi o franquista o vegetariano o lo que quieras.

Lo que determina si se es fascista o no, es la ideología y las políticas que aplica, no como llega al poder.

Claro que Sánchez no es Hitler, pactar con el resto de fuerzas como hace él no es lo mismo que obligarlos mediante actos violentos a votar lo que les digas que voten como se hacía en Alemania. Uno se porta como un demócrata y el otro como un nazi, entiendo que no quieras ver la diferencia porque parece que te gustan los fascistas, pero la diferencia es enorme.
1 K 17
Findeton #22 Findeton *
#20 Entonces, ¿exactamente qué medida propuesta por Kast o por Milei es "nazi" o "fascista"?

Porque ya puestos, el control de rentas de alquiler que hace Sánchez también lo hacía Franco y eso es fascismo.
0 K 13
#25 Piscardomorao
#22 ¿Dejar que se mueran los enfermos de cáncer te parece lo bastante nazi? En Alemania mataban a las personas con discapacidad por que les costaban dinero al estado, en Argentina dejan morir a los enfermos, al final el resultado es el mismo.

Franco también hablaba en público, y comía y tomaba café, así que cualquiera que hable en público, como o beba café es fascista según ese argumento, ya ves lo descabellado que es.

No todo lo que hacía Franco era fascista, como tampoco ser vegetariano te hace Nazi solo porque Hitler también lo fuera.
0 K 6
Pontecorvo #14 Pontecorvo
#2 Fascismo = todo lo que no sea yo.
0 K 8
#21 Piscardomorao *
#14 No, fascista es el que tiene ideas fascistas, dice cosas fascistas y hace cosas de fascistas.
1 K 16
eldragon_jp #1 eldragon_jp
Hay pocas personas mas desagradables en Argentina que este pseudojudio
2 K 37
valandildeandunie #6 valandildeandunie
Asesinos juntándose con asesinos. Lo normal
1 K 30
Findeton #13 Findeton *
#6 Eso sería cuando Maduro se junta con Putin. ¿A quién han matado Kast o Milei?
0 K 13
#23 Piscardomorao
#13 O Trump con Milei.
0 K 6
Findeton #24 Findeton
#23 Sigues sin decir exactamente a quién ha matado Milei.
0 K 13
#26 Piscardomorao
#24 A los enfermos de cáncer a los que les ha quitado la medicación.
0 K 6
Findeton #27 Findeton
#26 Eso es un bulo.
0 K 13
#16 poxemita
Aquí no gusta la foto porque somos más de chandal.
1 K 25
XtrMnIO #15 XtrMnIO
Los gringos están asegurándose de que Latinoamérica vuelva a ser otra vez su patio trasero.

Y aquí tenemos a los vendepatrias infiltrados.
0 K 12
Findeton #18 Findeton *
#15 Los chilenos y argentinos votan a favor de Kast y Milei y los fascistas no aceptáis los resultados de la democracia.
0 K 13

