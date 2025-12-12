«Pinochet votaría por mí»: ¿quién es José Antonio Kast, el Milei chileno?

Este domingo 14 de diciembre, los chilenos elegirán a su nuevo presidente. Frente a la candidata de centroizquierda Jeannette Jara, la mayoría de las encuestas dan como favorito a José Antonio Kast. Admirador de Pinochet, hijo de antiguos nazis, violentamente opuesto a los derechos de las mujeres, esta figura radical cercana a Javier Milei podría llevar a Chile hacia la extrema derecha. Presentamos su perfil en diez frases.