«Pinochet votaría por mí»: ¿quién es José Antonio Kast, el Milei chileno?

Este domingo 14 de diciembre, los chilenos elegirán a su nuevo presidente. Frente a la candidata de centroizquierda Jeannette Jara, la mayoría de las encuestas dan como favorito a José Antonio Kast. Admirador de Pinochet, hijo de antiguos nazis, violentamente opuesto a los derechos de las mujeres, esta figura radical cercana a Javier Milei podría llevar a Chile hacia la extrema derecha. Presentamos su perfil en diez frases.

9 comentarios
jonolulu #2 jonolulu
Pinochet daría un golpe de estado para quitarte de en medio, imbécil.

Vaya con los demócratas de toda la vida
2 K 38
oceanon3d #9 oceanon3d
#2 No es un imbécil; el mundo va cuesta abajo rodando como una sandia por una cuesta hacia un muro, impulsada por millones es de imbéciles sin sesos ni moral de las "nuevas derechas" ... solo se suma a darle mas velocidad.
0 K 8
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Si su padre estuvo con los nazis… este comentario de Pinochet viene de perlas
www.meneame.net/story/revelan-documento-confirma-afiliacion-padre-pres
1 K 33
#3 sliana
Claro que sí guapi, Pinochet, Franco y Stalin votarán por ti, pero eso no es bueno
1 K 27
#4 UNX
No me extraña que cada vez haya mayor brecha electoral entre hombres y mujeres, vistas las declaraciones de toda la ultraderecha globalista. Van sin frenos.
1 K 25
alfre2 #7 alfre2
Votaría? Igual lo está idealizando, el muy idiota. El que tiene por costumbre derrocar gobiernos mediante golpes militares, no te vota a ti ni te vota a nadie, simplón.
1 K 24
otama #5 otama
Madre mía.... Cuanto subnormal de derechas suelto, y qué pocos programas espaciales.
1 K 22
Un_señor_de_Cuenca #6 Un_señor_de_Cuenca
Pues otra ronda de comer mierda para los chilenos. Parece que no aprenden ni escarmientan en la cabeza de sus vecinos.
1 K 22
juliusK #8 juliusK
Que sinsentido, no pretendereis que un "demócrata" renuncie a su padre solo porque era un fascista declarado...oh wait!!

www.publico.es/tremending/palabras-aznar-le-preguntan-franquismo-han-s
0 K 7

