9

8
clics
Javier Milei: 'Los F-16 son símbolo de la Argentina que estamos construyendo'
El presidente Javier Milei encabezó en Córdoba la recepción oficial de los primeros aviones F-16 destinados a la Fuerza Aérea Argentina.
etiquetas
:
milei
,
argentina
,
f-16
,
militar
,
fuerza aérea
,
avión
K
actualidad
actualidad
#3
Jointhouse_Blues
Comprando con deuda armamento desfasado que no necesitan... Pues esta vez dice la verdad.
5
K
80
#15
keenyak
#3
Tampoco lo pueden mantener. Son aviones que no volarán.
0
K
6
#17
calde
#3
Exacto, en eso pensaba yo. Por desgracia para los argentinos, sí, simbólico bien el momento en el que están:
- ni lo necesitan (por suerte)
- ni es moderno, en realidad es material atrasado
- y además, muestra la dependencia y control de EEUU sobre Argentina ahora mismo
0
K
11
#1
rogerius
*
Mais quelle merde…
Perdón, en castellano, pero qué mierda.… F-16 símbolo… Es un tarado el tipo este, el Milei.
1
K
28
#14
keenyak
#1
Es como el aeropuerto de Castellón, que no se hizo para los aviones.
3
K
54
#2
JackNorte
La pregunta , contra quien se usaran esos f-16?
1
K
24
#4
Barriales
#2
contra nadie. El negocio ya esta hecho. No han comprado ni gasolina para que vuelen.
1
K
20
#6
JackNorte
#4
No te preocupes ya le pagaran la gasolina con el crudo que esportan y la refinada que importan
0
K
12
#12
JackNorte
#6
correccion "exportan"
0
K
12
#10
thorpedo
#2
la pregunta quién se va forrar del círculo de Milei
1
K
23
#18
SeñorPresunciones
#2
Contra nadie. La mitad ni los van a poder hacer despegar porque la FA argentina no tiene capacidad para el mantenimiento de los aviones ni de las pistas.
0
K
11
#7
HeilHynkel
Es cierto. Es material obsoleto, a punto de caducar y con capacidades mermadas.
Aviones de la época del Naranjito (del bueno, no de Rivera)
www.f-16.net/aircraft-database/F-16/airframe-profile/872/
0
K
20
#5
alcama
Relacionada
La industria de defensa española va como un tiro gracias al gasto público: el rearme europeo impulsa las armas 'made in Spain'
www.publico.es/economia/industria-defensa-espanola-tiro-gracias-gasto-
Qué contentos se les ve a los de Público, curioso
2
K
12
#8
chocoleches
#5
Deberías leer los enlaces que compartes, dejan claro que eso va a repercutir en el gasto social.
0
K
12
#11
alcama
#8
Claro que sí, ya lo estámos viendo.
Las armas son buenas, salvo cuando gobierna la derecha
0
K
6
#13
thorpedo
#5
estás comparando comprar unas antiguallas con generar tejido productivo y tecnología.... Te podías haber currado más el
2
K
42
#16
alcama
#13
que sí, que sí ....que armas para matar personas -> bueno , cuando gobierna la izquierda
0
K
6
#19
SeñorPresunciones
Jaja, ahora Alacama es un rogelio. De verdad, no se puede dar más pena...
0
K
11
#9
Don_Pixote
Yo soy Milei y pillo unos Tomcats, al menos están guapos y puede fardar
0
K
8
