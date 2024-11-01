edición general
9 meneos
8 clics

Javier Milei: 'Los F-16 son símbolo de la Argentina que estamos construyendo'

El presidente Javier Milei encabezó en Córdoba la recepción oficial de los primeros aviones F-16 destinados a la Fuerza Aérea Argentina.

| etiquetas: milei , argentina , f-16 , militar , fuerza aérea , avión
9 0 0 K 115 actualidad
19 comentarios
9 0 0 K 115 actualidad
Comentarios destacados:    
Jointhouse_Blues #3 Jointhouse_Blues
Comprando con deuda armamento desfasado que no necesitan... Pues esta vez dice la verdad.
5 K 80
#15 keenyak
#3 Tampoco lo pueden mantener. Son aviones que no volarán.
0 K 6
calde #17 calde
#3 Exacto, en eso pensaba yo. Por desgracia para los argentinos, sí, simbólico bien el momento en el que están:
- ni lo necesitan (por suerte)
- ni es moderno, en realidad es material atrasado
- y además, muestra la dependencia y control de EEUU sobre Argentina ahora mismo
0 K 11
rogerius #1 rogerius *
Mais quelle merde… :palm: :ffu: Perdón, en castellano, pero qué mierda.… F-16 símbolo… Es un tarado el tipo este, el Milei.
1 K 28
#14 keenyak
#1 Es como el aeropuerto de Castellón, que no se hizo para los aviones.
3 K 54
JackNorte #2 JackNorte
La pregunta , contra quien se usaran esos f-16?
1 K 24
#4 Barriales
#2 contra nadie. El negocio ya esta hecho. No han comprado ni gasolina para que vuelen.
1 K 20
JackNorte #6 JackNorte
#4 No te preocupes ya le pagaran la gasolina con el crudo que esportan y la refinada que importan
0 K 12
JackNorte #12 JackNorte
#6 correccion "exportan"
0 K 12
thorpedo #10 thorpedo
#2 la pregunta quién se va forrar del círculo de Milei
1 K 23
SeñorPresunciones #18 SeñorPresunciones
#2 Contra nadie. La mitad ni los van a poder hacer despegar porque la FA argentina no tiene capacidad para el mantenimiento de los aviones ni de las pistas.
0 K 11
HeilHynkel #7 HeilHynkel
Es cierto. Es material obsoleto, a punto de caducar y con capacidades mermadas.

Aviones de la época del Naranjito (del bueno, no de Rivera)

www.f-16.net/aircraft-database/F-16/airframe-profile/872/
0 K 20
alcama #5 alcama
Relacionada

La industria de defensa española va como un tiro gracias al gasto público: el rearme europeo impulsa las armas 'made in Spain'
www.publico.es/economia/industria-defensa-espanola-tiro-gracias-gasto-

Qué contentos se les ve a los de Público, curioso
2 K 12
#8 chocoleches
#5 Deberías leer los enlaces que compartes, dejan claro que eso va a repercutir en el gasto social.
0 K 12
alcama #11 alcama
#8 Claro que sí, ya lo estámos viendo.
Las armas son buenas, salvo cuando gobierna la derecha
0 K 6
thorpedo #13 thorpedo
#5 estás comparando comprar unas antiguallas con generar tejido productivo y tecnología.... Te podías haber currado más el :calzador:
2 K 42
alcama #16 alcama
#13 que sí, que sí ....que armas para matar personas -> bueno , cuando gobierna la izquierda
0 K 6
SeñorPresunciones #19 SeñorPresunciones
Jaja, ahora Alacama es un rogelio. De verdad, no se puede dar más pena...
0 K 11
Don_Pixote #9 Don_Pixote
Yo soy Milei y pillo unos Tomcats, al menos están guapos y puede fardar
0 K 8

menéame