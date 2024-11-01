Javi Poves persigue con un jamón a los jugadores musulmanes del Moscardó

A Poves no se le ha ocurrido otra cosa que publicar un vídeo en el que corre detrás de los jugadores musulmanes con la pata de jamón. «¡Come jamón!», grita el expresidente del club. Una fea escena que se produce días después de los insultos racistas que se escucharon en Cornellá durante el partido de España contra Egipto y posteriormente en el estadio del Atlético de Madrid. Vídeo: youtube.com/shorts/fRb0rh5sGgI?is=aKWN__tgHR6uWyEz
Stop making stupid people famous.
¿A que te doy con el cuarto y mitad de salami?
www.lasexta.com/programas/equipo-investigacion/como-era-javi-poves-exf