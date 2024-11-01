edición general
7 meneos
71 clics
Javi Poves persigue con un jamón a los jugadores musulmanes del Moscardó

Javi Poves persigue con un jamón a los jugadores musulmanes del Moscardó

A Poves no se le ha ocurrido otra cosa que publicar un vídeo en el que corre detrás de los jugadores musulmanes con la pata de jamón. «¡Come jamón!», grita el expresidente del club. Una fea escena que se produce días después de los insultos racistas que se escucharon en Cornellá durante el partido de España contra Egipto y posteriormente en el estadio del Atlético de Madrid. Vídeo: youtube.com/shorts/fRb0rh5sGgI?is=aKWN__tgHR6uWyEz

| etiquetas: javi poves , moscardo , jamón , musulmanes , futbol
5 2 0 K 71 actualidad
13 comentarios
5 2 0 K 71 actualidad
karakol #12 karakol
Primera noticia de este imbécil y espero que sea la última.

Stop making stupid people famous.
2 K 50
Spirito #5 Spirito
xD xD xD

¿A que te doy con el cuarto y mitad de salami? xD
2 K 32
devilinside #1 devilinside
Joder, este tío es subnormal de serie (con todos mis respetos para los subnormales)
0 K 11
BastardWolf #2 BastardWolf
#1 conoci en persona a este tipo y te confirmo que es subnormal profundo. Ferviente defensor de que la tierra es plana
3 K 54
devilinside #7 devilinside
#2 Pues que se tire desde el borde para demostrarlo
1 K 24
paumal #8 paumal
Quién es ese tonto?
0 K 11
MiguelDeUnamano #10 MiguelDeUnamano
#8 Otro referente intelectual y moral de la derecha, parece ser.
3 K 66
xyria #3 xyria
Solo para socios. Aquí pueden leer el artículo: archive.is/Fy25G
0 K 10
#4 encurtido
A mí me parece alguien relativamente inteligente, pero de comportamientos estrafalarios con el fin de ganar notoriedad. Y lo ha conseguido con creces, es el presidente de su categoría con más presencia en los medios con mucha diferencia sobre el siguiente (que además eso se convierte en dinero).
0 K 7
#6 surco
#4 Ya, pero esto es odio y xenofobia de libro. Igual un poco de talego a pan y agua ( sin jamón) le quitaban las chorradas
2 K 37
BastardWolf #9 BastardWolf *
#4 pelear a capa y espada que la tierra es plana lo haria alguien medianamente inteligente? Lo de que busca notoriedad si, me cuadra muchisimo con lo que he ido viendo de el
2 K 49
afrofrog #13 afrofrog
#4 Ya debía ser 'peculiar' de jugador. El único campeonato que puede ganar es uno de anormales.
0 K 10

menéame