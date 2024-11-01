edición general
Japón inventa la lavadora humana

Japón inventa la lavadora humana  

Imagina que tienes poco tiempo para ducharte, o que quieres racionar al máximo el agua. No busques más: en Japón se ha inventado una lavadora humana que te permite entrar y salir limpio como una patena tras unos pocos minutos de “lavado”. La lavadora no tiene modo de centrifugado.

powernergia #3 powernergia
Interesante para los caprichosos encantados con los inventos que solucionan problemas inexistentes, y crean necesidades que no conocía nadie.
rojelio #10 rojelio
#3 Candidato a comentario del año, mis dieces :clap: :clap: :clap:
Spirito #12 Spirito *
#3 A mí me parece genial para muchas personas que no pueden ducharse en condiciones por sí mismas, ni con dignidad, y quieren lavarse bien o, simplemente, para lavarse algo más rápido.

En cualquier residencia de ancianos, por ejemplo, sería algo muy apreciado.
powernergia #14 powernergia
#12 No estoy seguro de que los discapacitados o personas mayores sean el objetivo de este producto, pero si, para eso puede tener utilidad.
Lo de lavarse rápido no, no creo que haya nada mas rápido que una ducha.
Spirito #16 Spirito *
#14 Estoy de acuerdo contigo.

Pero sí que es cierto que, por ejemplo, aún con la ducha standar, a algunos, que ya tenemos más años que un saco de almanaques, nos cuesta llegar a la espalda o a lavar bien los pies.

Sinceramente, veo bastante utilidad a éste electrodoméstico según que casos.
#21 Aitr
#16 Espalda dice...

Hay una zona entre mis escapulas que nunca ha sido recorrida por mis manos. Se debe limpiar con la rascada de toalla de despues imagino.
Me pusieron un traje que no era de mi talla al nacer y ahí voy, haciendo lo que puedo.
Spirito #23 Spirito
#21 xD xD xD

Así andamos el 90% de criaturas de bien que pulamos éste sagrado tugurio de la red. xD
pepel #5 pepel
Ahora tienen que inventar la secadora humana.
Ultron #4 Ultron
Si tengo poco tiempo para ducharme, tardo menos que los 15 minutos del aparato ese en ducharme y secarme.
EsanZerbait #8 EsanZerbait
#4 Yo tardo 20 minutos de reloj, pero porque no me dejan más
#17 MADMax2
#8 Cambia de reloj.
traviesvs_maximvs #26 traviesvs_maximvs
#8 menos mal que no son 20 minutos de tostadora
jdmf #1 jdmf
Lo que viene siendo "bañarse" de toda la vida, al estilo japonés.!!
DrToxic #20 DrToxic *
Errónea. Bill Waterson lo inventó hace muchos años en una de las tiras de su genial "Calvin y Hobbes".  media
Aokromes #9 Aokromes
ni se cuantas veces se ha enviado esa noticia.
josete15 #25 josete15
Un modelo de lavadora humana ya se presentó en la Expo de 1970 en Osaka, se ve que a cabezones no hay quien les gane. Hay un vídeo de NHK con las novedades de esa exposición y la muestran, era marca Sanyo.
OrialCon_Darkness #24 OrialCon_Darkness
Esto ya se mandó a finales de junio, pero meristation necesita reciclar para hacer como que trabajan, pero han hecho un copy paste y yastá.
Los problemas que le veo, si estás sentado y con respaldo, ni te lava la espalda ni el culo, y viendo el vídeo, si tienes que tener los brazos bajados, tampoco te lava los alerones, que es la parte mas apestosa.
UnbiddenHorse #27 UnbiddenHorse
Alguien tiene el enlace a la versión de Temu?
Spirito #22 Spirito
#19 Bueno, él es un discapacitado físico, no un discapacitado psíquico disfuncional como otros que me yo me sé. :troll:
DayOfTheTentacle #6 DayOfTheTentacle
¿pero con final feliz?
DayOfTheTentacle #7 DayOfTheTentacle
Me gustaria ver como limpia el ano sentado así...
Spirito #13 Spirito
#7 Con los wáter lo hacen genial.
#28 sliana
prefiero el prototipo que mostraron en el principe de zamundia
#15 Tiranoc
¿Han metido a Errejón para probarla?
Spirito #18 Spirito
#15 Algunos tenéis esa neurona que aún sobrevive hecha pedazos. xD
#19 Tiranoc
#18 Se reconocer a Errejón aunque no lleve gafas en la foto :troll:
#11 cansadito
A mi, el segundo centrifugado me ha sentado muy mal.
garnok #2 garnok
a los otakos ya no les queda escapatoria
