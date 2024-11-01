Japón inventa la lavadora humana  

Imagina que tienes poco tiempo para ducharte, o que quieres racionar al máximo el agua. No busques más: en Japón se ha inventado una lavadora humana que te permite entrar y salir limpio como una patena tras unos pocos minutos de “lavado”. La lavadora no tiene modo de centrifugado.
En cualquier residencia de ancianos, por ejemplo, sería algo muy apreciado.
Lo de lavarse rápido no, no creo que haya nada mas rápido que una ducha.
Pero sí que es cierto que, por ejemplo, aún con la ducha standar, a algunos, que ya tenemos más años que un saco de almanaques, nos cuesta llegar a la espalda o a lavar bien los pies.
Sinceramente, veo bastante utilidad a éste electrodoméstico según que casos.
Hay una zona entre mis escapulas que nunca ha sido recorrida por mis manos. Se debe limpiar con la rascada de toalla de despues imagino.
Me pusieron un traje que no era de mi talla al nacer y ahí voy, haciendo lo que puedo.
Así andamos el 90% de criaturas de bien que pulamos éste sagrado tugurio de la red.
Los problemas que le veo, si estás sentado y con respaldo, ni te lava la espalda ni el culo, y viendo el vídeo, si tienes que tener los brazos bajados, tampoco te lava los alerones, que es la parte mas apestosa.